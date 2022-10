Presidente Rodrigo Chaves destituye a viceministro de Seguridad por pérdida de confianza

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, destituyó al viceministro Administrativo de Seguridad, Randall Vega, según informó Casa Presidencial la tarde de este martes.

“El funcionario fue destituido por pérdida de confianza, al permitir un proceso licitatorio para la compra de vehículos, que da la apariencia de haber sido diseñado para favorecer a una empresa en específico”, señala el comunicado de prensa.

En conversación con La Nación, Randall Vega manifestó sentirse sorprendido con la información compartida por Presidencia, debido a que, según dice, a él no le indicaron la causa de su despido.

“Alrededor de las 5 p. m., me anunció el ministro a. i., Martín Arias, que el presidente había tomado la decisión de cesarme del cargo. Yo lo tomé con absoluta naturalidad porque yo era de los poquitos viceministros que venía de la administración anterior y, cuando hay procesos de cambio, es normal que se busquen personas, de repente, con un perfil de mayores capacidades o de distintas competencias.

“Yo lo vi normal, esperable, pero sí me sorprendió mucho el comunicado de Casa Presidencial que hace referencia a una licitación que no sé ni a cuál se están refiriendo; conmigo no han hablado nada, nadie”, aseguró Vega.

Este medio solicitó detalle sobre el expediente de la licitación cuestionada por el mandatario Rodrigo Chaves, pero aún no se tiene respuesta del Gobierno.

Presidente anunció investigación Copiado!

Al hacer el anuncio de la destitución del viceministro, el mandatario informó de que ordenó realizar una investigación para establecer posibles responsabilidades penales.

“La administración Chaves Robles tiene un compromiso absoluto con la probidad en el manejo de los recursos públicos, lo que no es consistente con la posibilidad y la apariencia de una licitación diseñada, presuntamente, a la medida para favorecer a un oferente particular”, señala el comunicado.

“Que la hagan, yo sé absolutamente que todo está correcto”, manifestó Vega. Agregó que “sé la calidad de proveeduría institucional que tenemos, los mecanismos que utilizamos para hacer las adjudicaciones y el profesionalismo de la asesoría jurídica nuestra para generar refrendos y la capacidad de los ingenieros que realizan las especificaciones técnicas de los vehículos”.

El ahora ex viceministro declaró queagregó: “No sé qué tipo de información dispone el señor presidente, habría que preguntárselo a él. Únicamente me duele por mis compañeros, por mis papás, por mis hijos y por mi esposa. Especialmente, estoy pensando en ellos en estos momentos, porque eso mancha mi nombre”.

Randall Vega se mantendrá como funcionario del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) en un cargo de director. Labora en la institución desde el año 2006.

10 bajas en cinco meses Copiado!

Randall Vega es el tercer miembro del Gobierno destituido por el mandatario en el último mes, luego de los ceses de la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, y del expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Álvaro Ramos.

Rodrigo Chaves alega nuevas diferencias con Álvaro Ramos para justificar su destitución

Asimismo, el exfuncionario de Seguridad se convierte en la décima baja de la administración de Rodrigo Chaves en los primeros cinco meses de gestión.

Además de Vega, Navarro y Ramos, han salido la ministra de Agricultura y Ganadería, Laura Bonilla, así como los viceministros Édgar Mata y Rocío Valerio, quienes también renunciaron a sus cargos en esa misma cartera.

En el Ministerio de Educación Pública (MEP) renunció la viceministra Académica Rocío Solís, por “constantes faltas de respeto y transparencia”, y el viceministro Administrativo, Rodolfo Chévez, quien permaneció solo un mes y una semana en el cargo.

En el Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), entretanto, renunció el viceministro de Juventud, Ricardo Seravalli, y fue destituido el viceministro de Cultura, Ernesto Calvo.