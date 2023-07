Presidenta del Banco Popular sancionada por omitir información en declaración de bienes

La Contraloría General de la República (CGR) sancionó a Genoveva Chaverri Chaverri, presidenta de la Junta Directiva del Banco Popular (BP), por omitir información en las declaraciones juradas de bienes correspondientes a los años 2020, 2021 y 2022. Esos reportes los hizo en su calidad de integrante del Consejo de la Sede Central de la Universidad Técnica Nacional (UTN).

La sanción consistió en 15 días de suspensión sin goce de salario en la UTN y fue impuesta en enero pasado.

Según la investigación llevada a cabo por la Contraloría, Chaverri no declaró sus nombramientos en cargos de juntas directivas de diez personas jurídicas.

Al asumir el cargo en la UTN, la funcionaria fue incluida en el sistema de la CGR el 25 de agosto de 2020 y presentó su declaración jurada de bienes inicial dos meses después, el 14 de octubre. En el rubro de “participación en sociedades o empresas”, reportó solamente una persona jurídica. Esta situación se repitió en las declaraciones juradas de bienes correspondientes a 2021 y 2022.

Entre octubre y noviembre de 2021, siete de las sociedades en las que Chaverri ocupaba un puesto fueron disueltas.

Chaverri aseguró a La Nación que nunca había trabajado en el sector público y, por lo tanto, no había presentado una declaración de bienes. Afirmó que buscó asesoramiento con personeros de la UTN, a quienes manifestó que había estado en varias sociedades, pero no sabía cuáles debía reportar.

Según dijo, le indicaron, de manera errónea, que debía reportar solamente las sociedades activas.

Chaverri insistió en que su omisión de declarar diez sociedades se debió a su desconocimiento del sistema y agregó que ha sido objeto de persecución desde que asumió la presidencia del Banco Popular. Ella fue nombrada directiva en el BP en setiembre del 2022 y asumió la presidencia bancaria en enero del 2023.

“Pasaron los años y precisamente este año, cuando me convertí en presidenta del Banco Popular, recibo esta sanción. Entonces fui, me puse a disposición, expliqué y me dijeron que tenía que ser sancionada, pero con la más leve. Nadie puede desconocer la ley, pero nunca había trabajado en el sector público. Cometí el error por ignorancia”.

El Consejo de la Sede Central de la UTN no la convocó a participar en sesiones entre el 10 y el 24 de febrero. Chaverri dijo que la sanción no tuvo repercusiones económicas, ya que su puesto en la universidad es ad honorem.

La directiva bancaria afirmó que existe mala intención de un funcionario y un exfuncionario del Banco que han decidido perseguirla a ella y a otros cinco miembros de la Junta Directiva.

La Contraloría confirmó que no se presentaron recursos de revocatoria o apelación contra la sanción final. En el informe de la sanción, el ente contralor consideró que existió “una falta de cuidado y diligencia por parte de Chaverri”, ya que se esperaba que ella diera la importancia necesaria al instrumento de la declaración jurada, leyera detenidamente la información solicitada y consignara toda la información pertinente.

