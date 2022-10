Presidenta de CCSS rechaza retiro de 30% del ROP

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), rechazó el proyecto de ley que permitiría a las personas retirar el 30% de sus fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), para pagar deudas.

El martes, durante una audiencia en la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, Esquivel argumentó que la medida tendría un impacto insuficiente y de corto plazo, con el inconveniente de que, en el largo plazo, perjudicaría a las personas que se acojan a su jubilación.

“Yo lo considero una causa noble, pero podemos causar un perjuicio a largo plazo en una población que nos corresponde a nosotros”, externó Esquivel, quien dijo que debe hacer la advertencia como encargada de la seguridad social.

El proyecto que se discute en la Comisión de Sociales lo presentó el diputado liberacionista, Francisco Nicolás Alvarado. El texto contempla la posibilidad de que las personas usen parte del ROP para saldar obligaciones con bancos, cooperativas, asociaciones y hasta con casas de empeño. El argumento es que existe un alto endeudamiento entre la gente.

Esquivel destacó que se debe “cuidar” la sostenibilidad de los fondos de pensiones, debido a que la población tiene un “problema de envejecimiento”, porque hay más personas adultas mayores y menos jóvenes que sostengan estos regímenes.

“Que la edad dorada sea dorada de verdad. Adelantar el 30% del ROP tal vez resuelva la situación económica, tal vez no, pero eso no significa que a la vuelta de la esquina no se vuelva a sumar otro endeudamiento y volvamos a caer en la misma situación”, dijo la presidenta de la CCSS a los legisladores.

Para Esquivel, la sociedad costarricense debe trabajar en la educación sobre el manejo de finanzas familiares, debido a que la población se acostumbró a tener un sobreendeudamiento.

“Nos hemos quedado cortos en educar a nuestra población en materia financiera”, lamentó la jerarca.

