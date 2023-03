Presidencia rechaza informar si ha denunciado amenazas a Rodrigo Chaves

Casa Presidencial rechazó decir cuántas amenazas de muerte en contra del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ha denunciado formalmente ante el Ministerio Público.

El 21 de febrero, durante una gira por la zona sur, en la que iba fuertemente protegido por escoltas con rifles de asalto, el mandatario dijo que recibe amenazas de muerte todos los días, de sinvergüenzas que dicen plata o plomo.

Casa Presidencial tampoco accedió a informar por qué vías han llegado las intimidaciones y cuántas han sido investigadas por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), policía adscrita al Ministerio de la Presidencia.

También, se consultó qué protección están recibiendo otros altos funcionarios del Gobierno, pero Presidencia no respondió a ninguna de las preguntas. Contestó que la información solicitada no puede proporcionarse “por tratarse de un tema de seguridad nacional”.

En la gira a la zona sur, Chaves fue consultado por los escoltas fuertemente armados que fueron expuestos en videos oficiales durante su gira por la región sur. Un periodista de Multimedios le consultó si existía alguna situación de riesgo comprobado que ameritara el despliegue.

El presidente respondió: “Un riesgo comprobado, ¿qué es un riesgo comprobado? A mí me amenazan de muerte todos los días. Yo estoy poniendo escáneres que van a quitar miles de millones de dólares de ganancia al narcotráfico.

“Nosotros estamos tomando decisiones difíciles, que la prensa muchas veces ni siquiera reporta y distorsiona. Entonces sí señor, estamos moviéndonos con mucho cuidado, estamos cuidando a las personas que tienen que tomar las decisiones, porque aquí hay más de un sinvergüenza que dice plata o plomo y el Gobierno de la República no va a recibir plata, pero tampoco quiero que le metan plomo a los funcionarios públicos”, respondió Chaves.

En la citada conferencia, Chaves también comparó la comitiva del vicepresidente Stephan Brunner con la de su homóloga de Estados Unidos, Kamala Harris.

“Viaja hasta con sus propios carros en la panza de un avión. Estados Unidos es un país rico, sí. Costa Rica es el único país que yo conozca en América Latina y probablemente en el mundo que no haya un avión presidencial ¿Me estoy quejando de eso? No, no me quejo”, añadió el mandatario.

Chaves argumentó que los altos jerarcas del Poder Ejecutivo tienen que moverse rápido porque traen una agenda muy ocupada.

