Rodrigo Arias, primer diputado de oposición que se reelige como presidente de Asamblea

El diputado Rodrigo Arias, del Partido Liberación Nacional (PLN), se convirtió en el primer diputado de oposición que se reelige como presidente de la Asamblea Legislativa.

Además, ratifica el dominio de las fracciones de oposición en el Congreso. La última vez que el Gobierno logró colocar a uno de sus diputados a la cabeza del primer poder de la República fue en el periodo legislativo 2018-2019.

En esa ocasión, Carolina Hidalgo, del entonces gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), fue electa como presidenta del Directorio legislativo, eso ocurrió durante el primer año de la administración de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022). Desde entonces, ese cargo suma cinco años en manos de la oposición.

Carlos Ricardo Benavides, del PLN, dirigió el Congreso entre el 2019 y el 2020; Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional, entre el 2020 y el 2021; y Silvia Hernández Sánchez, también del PLN, entre el 2021 y el 2022.

Con el cambio de Gobierno, Arias Sánchez consiguió la Presidencia legislativa en mayo del 2022 y fue reelecto este lunes 1.° de mayo.

La última vez que un diputado había sido reelecto fue en mayo del 2009, cuando Francisco Antonio Pacheco, de entonces oficialista Liberación Nacional, obtuvo la tercera reelección consecutiva. Él presidió el Congreso durante los cuatro años de la segunda administración de Óscar Arias Sánchez (2006-2010).

Sobre ese hecho histórico, Rodrigo Arias aseguró que es “una buena señal para la democracia costarricense”.

“Me parece también que habla muy bien de que todos veamos que es más importante formar consensos y buscar acuerdos en que podamos trabajar en conjunto. Cuando uno habla y ve los problemas de Costa Rica, la única palabra que existe es que tenemos que verlos en conjunto, que tenemos que trabajar todos juntos, son problemas inmensos. No lo puede hacer solo el Ejecutivo, no lo podemos hacer nosotros solos. Así que me parece que esta señal es buena y es parte del juego democrático”, aseguró Arias.

Durante el gobierno de Luis Guillermo Solís (2014-2018) por su parte, la presidencia legislativa también fue esquiva para el oficialismo, pues solo logró dejarse ese puesto un año, entre el 2014 y el 2015, con Henry Moya Jiménez.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa es un puesto clave, pues entre sus funciones está presidir, abrir, suspender y cerrar las sesiones del plenario.

Además, le corresponde nombrar las comisiones legislativas permanentes, asignar a dichas comisiones los proyectos a discutir y dirigir la discusión en el plenario de acuerdo al reglamento legislativo. También está entre sus funciones conceder las licencias a los diputados para ausentarse de las sesiones.

“El fiel empeño y la buena voluntad que reconocemos haber encontrado en todas las fracciones no han sido suficientes para alcanzar amplios consensos transformativos. Seguimos acreedores de grandes adeudos históricos y nos compete a nosotros detener el camino hacia el abismo”, dijo Arias Sánchez en su discurso, este lunes, tras ser reelecto con 44 votos.

“Por ello, creo que debemos reflexionar y actuar de inmediato en cuatro grandes temas: combate a la inseguridad ciudadana, reactivación económica y lucha contra el desempleo, apoyo social a los sectores más vulnerables, así como la atención urgente de la educación”, añadió.

