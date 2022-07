Pilar Cisneros: ‘¿Por qué vamos a recurrir a la Asamblea? Es un proceso muy engorroso’

Pilar Cisneros, diputada y jefa de fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), cuestionó la necesidad de acudir a la Asamblea Legislativa para definir políticas públicas, luego de que el vocero del Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, criticó al Gobierno por hacer a un lado el papel del primer poder de la República.

Así lo afirmó Cisneros en declaraciones a El Financiero: “¿Por qué no? Eso es lo que yo le respondería. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Que los últimos presidentes que hemos tenido han sido presidentes de muy bajo perfil que no han querido ejercer su poder. Cuando los ciudadanos eligen a un presidente, le dan poder y existe legalmente la posibilidad de que muchas cosas se puedan mover por decretos ejecutivos.

“¿Por qué vamos a recurrir a la Asamblea ? La Asamblea es siempre un enredo, y ¿por qué es un enredo? Porque es un proceso muy engorroso y usted lo conoce muy bien. ¿Si usted puede solucionar cosas por decreto ejecutivo cuál es el problema?”, aseguró la congresista.

Previamente, Feinzaig había dicho a El Financiero que ya pasaron dos meses y medio “y lo que uno percibe es que el Gobierno está muy contento haciendo su trabajo desde la parte ejecutiva y en sus conferencias de prensa, y no le interesa que la Asamblea le robe los reflectores”.

En los primeros dos meses de este Gobierno, la Presidencia mantuvo una escasa agenda de proyectos en el Congreso, lo que derivó en sesiones incluso de solo 40 minutos, con escasos debate político y trámite de proyectos.

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, afirmó el pasado 13 de julio que la realidad fue que “el Gobierno no tenía proyectos de gran calado” y lamentó la ausencia de planes para atenuar los efectos económicos de la crisis fiscal, la pandemia de covid-19 y la inflación.

Solo en el mes de mayo, durante las tres semanas iniciales, los nuevos diputados sesionaron un 44% menos que sus antecesores en el mismo periodo, en el plenario legislativo.

Actualmente el Congreso se encuentra en un periodo de tres meses de sesiones extraordinarios, en el que el Poder Ejecutivo escoge cuáles proyectos deben discutir los diputados. El periodo vence el 31 de julio.

Cisneros agregó: “O sea, Rodrigo Chaves, a mí me queda muy claro que es un presidente que quiere ejercer su poder, es decir, si la gente confió en él para que saque las cosas adelante y para que haga las cosas, bueno todo lo que puede hacer por decisión ejecutiva, por eso se llama poder Ejecutivo, para ejecutar las cosas, ¿y por qué no?

“Que los otros presidentes no hayan querido recurrir a eso y que hayan sido un poco cobardes o de bajo perfil, o como usted lo quiera llamar, eso es problema de ellos, pero el presidente está para presidir y el Ejecutivo está para ejecutar”.

Consultada por La Nación sobre la implicación que podría tener un bajo trabajo de la Asamblea en el esquema de división de poderes, Cisneros respondió:

“Nuestra normativa deja bien claro las acciones que se impulsan por ley y las que pueden hacerse por decreto. El Ejecutivo ejecuta por decreto, el Legislativo por leyes o reformas de ley. No veo ningún roce”.