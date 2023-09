‘Pilar Cisneros me dijo que Nogui Acosta trató de meter gol con renta mundial’, dice David Segura

El diputado David Segura, del Partido Nueva República (NPR), afirmó que Pilar Cisneros, jefa del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), le reconoció que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, incluyó de forma intencional el criterio de renta mundial en la discusión de la ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE).

“Usted, doña Pilar Cisneros, me dijo que Nogui Acosta trató de meternos un gol con los impuestos de renta mundial, pero eso no lo dicen en cámara”, recriminó el legislador, durante la sesión de plenario celebrada este viernes en Puntarenas.

La renta mundial consiste en que, a la hora cobrar el impuesto de la renta a las personas físicas y jurídicas residentes en el país, el Estado contempla todas las rentas o ingresos que generen en cualquier parte del mundo.

La Nación trató de contactar a Cisneros y Acosta, sin embargo, ninguno de los dos respondió a las llamadas ni a los mensajes de textos enviados a sus celulares.

El supuesto intercambio

Según dijo Segura a La Nación, la jefa de la bancada oficialista emitió la aseveración durante el proceso de votación del resello, el pasado martes, con el cual la Asamblea Legislativa rechazó el veto parcial que emitió el presidente Rodrigo Chaves y convirtió el proyecto en ley.

“Yo le digo: ‘Doña Pilar, a mí sinceramente no me gusta, o sea, estoy molesto, porque el Gobierno ha querido meter renta mundial, que no fue lo que pidió la Unión Europea’.

“Y ella me dice: ‘No, tenés razón, Nogui Acosta trató de meternos un gol’”, relató el legislador.

El diputado expresó malestar porque la líder del oficialismo no denunció públicamente lo sucedido y, luego, el Poder Ejecutivo arremetió contra los diputados que resellaron.

“Lo que me molestó, más todavía, es que, a pesar de decirme eso en la cara, luego cuando votamos el proyecto, ella sale a dar declaraciones a la prensa y a decir que son traidores los que están votando ese proyecto; entonces, no me coincide lo que ella me dice a mí. Lastimosamente, ella me miente a mí y le está mintiendo al pueblo de Costa Rica”, agregó Segura.

Cadexco hizo advertencia

La Cámara de Exportadores (Cadexco) había advertido de que, en la contrapropuesta que envió Chaves a los diputados, cuando emitió el veto parcial, se proponían elementos de un esquema de renta mundial y llamó a revisar con cautela el planteamiento, al señalar que gravaría las operaciones de bienes y servicios hechos fuera del país.

“Esta propuesta tiene el riesgo de generar inseguridad jurídica a los contribuyentes al gravar actividades que históricamente no han estado gravadas. Además, se incorpora este tema -renta mundial- que posee alta complejidad en un solo artículo, lo que reforzará la incertidumbre de los contribuyentes y la inseguridad jurídica”, insistió la organización empresarial.

Chaves justificó el veto por estar disconforme con la reforma que introduce al artículo 1 de la Ley de Impuesto de Renta, que imposibilita a Tributación cobrar el impuesto por ganancias obtenidas en el exterior a personas y empresas reales.

La ley establece que la fuente costarricense, sobre la cual se cobra el tributo de renta, se refiere únicamente a ingresos obtenidos dentro de los límites geográficos del país.

Colaboró el periodista Ismael López.