Diputada Paola Vega comparte las conclusiones del informe que presentó hace unos momentos sobre la investigación por el pago de partidas para la amortización de deudas del Presupuesto de la República del año 2018, que no contaron con el debido contenido presupuestario. Con la información recopilada,puede establecerse la responsabilidad de la Dirección de Crédito Público, ente que no informó oportunamente de la situación irregular que sucedía con dichos pagos a los ex jerarcas y a sus pares actuales. Más info: https://bit.ly/2vkAiMU