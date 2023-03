Óscar Arias alega que desconocía juicio de Víquez al apoyarlo para Directorio del PLN

El expresidente de la República, Óscar Arias Sánchez, adujo que no estaba enterado de que el exdiputado Víctor Hugo Víquez estaba por afrontar un juicio por el caso del cemento chino, cuando lo apoyó para que asumiera un cargo en el Directorio Político del Partido Liberación Nacional (PLN) el 11 de marzo.

En todo caso, expresó el mandatario, el exlegislador estaba amparado por la presunción de inocencia.

“Mientras no hubiera una sentencia, al igual que para todo ser humano en un régimen democrático, a Víctor Hugo lo amparaba la presunción de inocencia”, declaró el exmandatario a La Nación.

Víquez fue electo como representante de la provincia de Heredia en el Directorio del PLN. Arias respaldó su nombramiento y, según comentó el exdiputado, también lo hizo el exmandatario y excandidato presidencial, José María Figueres Olsen.

Apenas 17 días después de su designación, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a Víquez Chaverri a dos años y ocho meses de prisión como responsable del delito de tráfico de influencias.

También, fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por tres años y deberá pagar un monto de ¢2 millones por daño social. El Tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena.

La sentencia obedece a que, siendo diputado, Víquez hizo gestiones en favor del importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños y sus empresas, en el 2013.

La Fiscalía acusó que el político de valerse de su puesto para intervenir ante la entonces presidenta de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Vanessa Rosales, con el propósito de que el empresario del cemento recibiera beneficios y ventajas indebidas en la adjudicación de contratos públicos.

Luego de la sentencia, el exdiputado renunció a su cargo en el PLN. Arias aseguró que la renuncia de Víquez era una medida necesaria.

“Creo que la renuncia irrevocable a todos los órganos del partido es lo correcto. Es lo que éticamente tiene que hacer”, manifestó.

El secretario general de Liberación, Miguel Guillén, agregó que Víquez aún no había asumido el cargo en el directorio.

La carta enviada por el político menciona: “El amor al PLN y a algunos de sus líderes me hace anunciar mi renuncia irrevocable de sus órganos, no porque alguien me lo pide, sino por la convicción de lo que significa la historia del partido al que di mi vida entera”.

En la misiva, el liberacionista también informó que apelará la sentencia en su contra.