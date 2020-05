Organización anuncia participación de Carlos Alvarado en celebración global en línea del Orgullo LGBTI

Casa Presidencial aclara que la invitación se recibió hasta este sábado, por lo que el evento no está en la agenda del mandatarion; The New York Times y Forbes destacaron el nombre del mandatario entre los líderes globales que darían discursos durante una transmisión en línea, el 27 de junio