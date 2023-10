Nunca supe quién financiaba a Aquí Costa Rica Manda, dice exaspirante a alcalde

Douglas Altamirano, quien aspiraba a la alcaldía de San José por Aquí Costa Rica Manda (ACRM), afirmó que nunca supo cómo se financiaba el partido apoyado por nueve diputados oficialistas. Recordó que, en una ocasión, el asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, le dijo que no se preocupara por dinero, porque había $6 millones sobre la mesa.

Inconforme porque ni siquiera lo dejaron competir por la nominación, el exaspirante relató en qué momento comenzó a tener diferencias con Federico Cruz, quien también es el presidente de ACRM. Añadió que Choreco hablaba del 00, cuando se refería al presidente de la República, Rodrigo Chaves.

-¿Cómo conoció usted a Federico Cruz?

-Lo conocí en la casa de Rafael Ángel Calderón, nos reunimos un grupo de amigos para en ese momento escoger candidato a la Presidencia y ahí escogimos a Luis Fishman para que fuera candidato (por el PUSC, en el 2010). Lo conozco ahí en esa campaña; ahí estuvo también Humberto Vargas. Él fue el que llevó la campaña de Fishman. Conozco desde hace bastante rato a este señor.

-¿En qué momento comienza a coincidir con el presidente Rodrigo Chaves?

-En la segunda ronda, precisamente cuando viene la oportunidad de elegir al nuevo presidente, ahí volvimos a coincidir; siempre hemos platicado de algunas cosas. Fue ahí donde nos volvimos a encontrar.

-Usted dijo que tenía pruebas de lo que Federico Cruz le había manifestado de algunas agrupaciones políticas. ¿A qué pruebas usted se refiere?

-Pruebas claras y contundentes de que todo lo que se manejó fue en la transparencia de dos personas maduras adultas que estaban hablando de cosas de importancia para Costa Rica en ese sentido. Me parece que ya había en la arena algunas agrupaciones políticas que estaban empezando a emerger, como el mismo Progreso Social y Pueblo Soberano, por ahí había otro en escena, que era ADN y, en ese sentido, a mí se me hizo un ofrecimiento del Partido Renovación Costarricense.

“Él y yo desayunamos en su casa, adquirimos un compromiso de dos personas con principios y valores y eso nos llevó a tener la segunda reunión, ya con el equipo de trabajo de logística que había montado”.

-¿Cuál fue el ofrecimiento que le hicieron a usted?

-Fue un ofrecimiento de respeto de que se les ayudaba a manejar todo este proceso, pero que se respetara la dirigencia del cantón central de San José, para poder administrar perfectamente bien los designios de la ciudad capital en todo.

“Ya nosotros habíamos hecho una agrupación política que se llamaba Renovando Esperanzas Nuevas. Posteriormente, le hice ver que ya nosotros teníamos una organización debidamente establecida y que era con el ideal de que un grupo de ciudadanos costarricenses, cansados de amañamientos, fuéramos a la contienda electoral.

“Ahí fue donde comencé a dirigir la logística de la agrupación política Aquí Costa Rica Manda y siempre se decía que (el partido) era una petitoria de 00, y así lo hablamos con mucha claridad, con mucho respeto y estábamos hablando de la máxima autoridad del país”.

-¿00 es el presidente Chaves?

-Correcto, el presidente de la República.

-¿El presidente encargó la organización y empuje de ese partido?

-Eso nos hizo entender él (Federico Cruz), de que tenía comunicación directa con el presidente de la República y nosotros, personas muy serias en ese sentido, yo que estaba al frente de la logística, empecé a creer que lo que él estaba diciendo era la verdad y supongo que es verdad, porque no en vano trabajaron de la mano en la campaña política.

-¿Por qué cree usted que lo excluyeron ahora?

Porque yo soy uno de los políticos más malos de todos, porque no he aprendido a ocultar la verdad y porque, cuando las cosas no se dicen como son, yo inmediatamente hago las preguntas y le pongo el cascabel al gato…

-¿En qué momento comienza a tener diferencias con Federico Cruz?

-Cuando yo lo emplazo haciéndole ver que, en la agrupación que nosotros estábamos desarrollando, que era cantonal, habíamos solicitado al Tribunal Supremo de Elecciones la oportunidad de poder ejercer un bono voluntario y que ese bono era exclusivamente para atraer fondos limpios, sanos y prudentes, y que pusiéramos a participar a todo el país en el buen sentido de la palabra.

“No aceptó la petitoria que yo le hice y me hizo ver, en todo momento, que no me preocupara, porque había $6 millones en la mesa, y pues yo me sorprendí muchísimo.

“Y no lo dijo solamente delante de mí, lo dijo delante de las personas que estábamos cumpliendo un rol de engranaje para esta nueva agrupación. Ahí fue donde empezaron los problemas”.

-¿Federico Cruz les dijo que tenían disponibles $6 millones para ACRM?

-Así es, y lo dijo claro y contundentemente, obviamente yo salgo de su casa y le digo ‘mirá, decime una cosa, ¿cuál es la molestia que hay conmigo?’. Y él me dice ‘es que mirá, vos preguntás mucho’.

-¿Y esos $6 millones de dónde salieron?

-No, no sabemos si es cierto que estaban los $6 millones. Hubo dos cosas que él se reservó: la primera, la procedencia de ese dinero, y la segunda, si era cierto o no era cierto.

-¿En qué momento vieron ese dinero ustedes?

-No, nunca lo vimos. Yo no sé si, dentro de sus fantasías y sus verdades, esto era cierto, pero fue un comentario que él hizo.

-¿Pero los gastos del partido, cuando comenzaron a organizarse y a hacer las asambleas, quién los pagaba?

-No sé, sinceramente, mentiría llegar a decir cuál es el origen de estos… Yo me fui el 30 de abril de 2023 para Europa y, cuando regresé, ya el 13 de mayo se había efectuado la Asamblea Nacional. Y cuando yo regreso, ya la comunicación estaba cercenada. En algún momento, él me dijo que el partido tenía tres patas nada más: él (Federico Cruz), el presidente y doña Pilar Cisneros.

-¿Se refería a Aquí Costa Rica Manda?

-Así es.

“Ayer (sábado), vi a Federico Cruz de pellizco en nalgas, casi que negociando absolutamente todo con Roberto Vargas (empresario investigado por presunto lavado). Cuando presentó el partido en el mismo hotel Radisson, dijo que tenía un documento fehaciente, todo está grabado, de que el señor Vargas se había separado de todo esto. Ayer, ellos dos estuvieron casi que orquestando todo.