‘Choreco me dijo que ese partido no, porque eran mafiosos narcotraficantes’

Douglas Altamirano, aspirante a la alcaldía de San José rechazado por los delegados del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), realizó fuertes acusaciones este sábado por la noche contra el manejo de Federico Cruz Saravanja, conocido como “Choreco”, en la Asamblea Nacional de esa agrupación.

En declaraciones a varios medios de comunicación, Altamirano aseguró que tiene chats de las negociaciones que sostuvo para usar esa agrupación política, que se había fundado en el 2017 como Fuerza Nacional.

Cruz, quien además es asesor de Rodrigo Chaves, asumió la agrupación política en mayo, como presidente del Comité Ejecutivo Nacional. A inicios de agosto, Cruz anunció el apoyo de nueve legisladores oficialistas, incluida Pilar Cisneros, a esa agrupación.

'Me dijo que ese partido no porque eran mafiosos narcotraficantes'

En sus declaraciones, Altamirano no solo aseguró que fue Choreco quien le pidió directamente a él que buscara una agrupación política con la cual negociar, sino que además Federico Cruz le dijo que era Rodrigo Chaves quien lo mandaba a buscar una tienda política.

“Esto nació con tres agrupaciones políticas. Empezamos a negociar en mi casa, con Renovación, luego Nuestro Pueblo, y la tercera persona se llama Roberto Vargas y con el señor Édgar Granados, candidato a alcalde por Atenas.

“Esto nace con tres agrupaciones políticas y las voy a mencionar. Número uno: empezamos a negociar en mi casa con Renovación Costarricense, no se pudo hacer nada. Segundo partido: Nuestro Pueblo, no se dio nada. Y la persona que me llama se llama Roberto Vargas a mi teléfono con el señor Édgar Granados, candidato a alcalde por Atenas, y ahí empezamos a hablar.

“Y don Federico Cruz dijo ‘no, ese partido no va, y lo tengo todo guardado, porque esa es una manada de mafiosos narcotraficantes, y lo dijo él. Y ahora, perdónenme señores, si tiene la masa testicular, que sostenga lo que él dijo, porque ahora los vi ahí bien abrazados y haciendo todas las cosas que están haciendo”, aseguró.

Altamirano fue rechazado en la Asamblea Nacional de ACRM, donde ni siquiera se le aceptó la postulación, y se nombró como candidato a alcalde de San José a una persona de nombre Johnny Chaves.

Mientras el aspirante hacía dichas acusaciones, la candidata a alcaldesa de Naranjo, Ruth Salas, se le acercó a reclamarle y dijo que todos tienen derecho a participar, y que “hay que saber perder”, porque “son los delegados los que votan”.

“No todos los cantones opinan igual. Aquí hay que agradecer a la secretaría general (Rosa Lía Cubero)”, dijo Salas.

Luego, Altamirano retomó el relato de sus acusaciones, y dijo que sostuvo negociaciones con Choreco durante un desayuno y se fueron a un hospital privado a ver a la madre de Cruz, que estaba allí.

Cuando se le preguntó a Altamirano quién le había pedido a Federico Cruz buscar un partido, apuntó que fue el presidente Chaves y apuntó: “Yo tengo las grabaciones y también todos los mensajes de los diputados que le decían que el tiempo no iba a alcanzar”.

Más reclamos

Junto a las declaraciones hechas por Altamirano de que Aquí Costa Rica Manda “camina por un túnel de oscuridad”, se unió la aspirante de Alajuela también rechazada por la Asamblea Nacional, Ana María González.

En su caso, fustigó el manejo de Choreco, a quien acusó de haber puesto a la exdirectora de Diario Extra, Iary Gómez, como candidata a alcaldesa de Alajuela, con el beneplácito de los delegados nacionales, pese a que la estructura cantonal la apoyaba a ella.

Entre sus simpatizantes, empezaron a lanzar acusaciones de corrupción y malos manejos del partido, así como de poner a dedo a una serie de candidatos.

Se remitieron solicitudes de reacción, tanto al teléfono del encargado de comunicación de ACRM, Joseph Mendoza, como al de Federico Cruz, pero al momento de publicación no se había obtenido una respuesta.