Nogui Acosta responde a diputados: ‘No hago discursos para que la gente me oiga’

En una tensa sesión de trabajo en la Comisión de Hacendarios este martes, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, rechazó hacer los giros presupuestarios adicionales que los diputados incluyeron en el Presupuesto Nacional para diversos programas sociales. Los legisladores redirigieron ¢81.000 millones que estaban en la partida de pago de intereses de la deuda pública.

La sesión se efectuó con el objetivo de que los parlamentarios lanzaran sus múltiples reclamos, una vez que conocieron la negativa de Acosta externada en una carta a la diputada Paulina Ramírez, presidenta de Hacendarios.

La diputada le reclamó al ministro que girara los ¢10.000 millones extra que los legisladores asignaron al Fondo de Subsidio a la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

Hoy, el ministro Acosta reiteró, frente a los diputados, que no va a girar esos recursos hasta que no esté seguro de que tuvo suficiente dinero para pagar los altos intereses que debe afrontar el Gobierno Central.

La incertidumbre se podría disipar en setiembre, una vez que se paguen los compromisos de deuda más fuertes del año, en el tercer trimestre.

Cuando Acosta enfatizó esto, los diputados se molestaron y le dijeron que, para ese momento, solo quedarían tres meses para que esas instituciones puedan ejecutar los recursos.

José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), le cuestionó al ministro que retenga partidas para el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), luego de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves dijo en diciembre que “una sociedad civilizada no abandona a sus niños y sus adultos mayores” y además que las palabras solo son importantes para las conferencias de Chaves, los miércoles.

Entonces, molesto, Nogui Acosta enfatizó que hay un enfoque diferente en la responsabilidad como la entiende él y como la ven los diputados.

“Yo no hago discursos para que la gente me oiga, sino para explicarles las razones que me llevan a decirles a ustedes que no voy a girar esos recursos”, apuntó el jerarca hacendario.

Acosta agregó que él no tiene que ir a decir a las instituciones que quitó recursos a otras partidas para darles a ellas. Además, cuestionó a los congresistas si ellos dicen que los fondos para programas sociales se los quitaron a otras partidas.

Apenas dijo esto el ministro, el diputado liberacionista Gilberth Jiménez le hizo una serie de reclamos, tanto que lo calificó de irreverente hacia la Asamblea Legislativa.

“Usted miente, es un irreverente y no respeta a las señoras y señores diputados”, reclamó el verdiblanco.

Acosta le contestó: “Yo creo que es su derecho constitucional (hacer las modificaciones al Presupuesto Nacional), pero yo hago los giros”.

Jiménez insistió en que el ministro solo está pagando lo fijado en el anteproyecto de presupuesto y no lo aprobado por la Asamblea. “Usted está siendo irreverente”, reiteró.

¿Qué dejamos de hacer?

El frenteamplista Jonathan Acuña le preguntó a Nogui Acosta si la negativa de hacer las transferencias también aplicará para los ¢26.000 millones que se deben trasladar desde el Ministerio de Salud a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

El ministro lo confirmó y Acuña enfatizó que uno de los rubros más recortados fue el de las transferencias a la Caja, por lo que el ministro le contestó con una pregunta: “¿Qué dejamos de pagar para cumplir eso, qué dejaríamos de hacer?”.

El frenteamplista le exigió al ministro responder si es una obligación hacer las transferencias a la CCSS, pero Acosta volvió a responderle con la pregunta de qué deben dejar de pagar en el Gobierno para afrontar esa otra obligación presupuestaria.

Jonathan Acuña dijo que Hacendarios intentó recuperar una pequeña fracción de lo que el Estado está dejando de darle a la Caja y, además, sale el Gobierno a decir públicamente que esa institución está quebrada, pero “cómo no va a estar quebrada, si el Gobierno incumple con lo que tiene que transferirle, pese a que la CCSS está fuera de la regla fiscal”.

Entre los diputados más molestos con la negativa de Acosta estuvo la presidenta de la comisión, la liberacionista Paulina Ramírez, quien reclamó que se debe balancear la responsabilidad fiscal con la responsabilidad social.

“Usted se basa en una serie de escenarios que me parecen sobreestimados, pero creo que hay bastante holgura. Estos ¢81.000 millones no son ni el 3% de la proyección para el pago de intereses y si los van a girar en setiembre, no va a haber tiempo para ejecutarlos”, dijo.

Ramírez también alegó que el Gobierno asumió el compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de presupuestar un 0,1% del producto interno bruto (PIB) adicional para programas sociales.

“No se está reactivando la economía, no se están viendo los equilibrios, solo los escenarios fiscales. En Costa Rica nunca se ha visto esto de limitar los programas sociales”, dijo la liberacionista.

También enfatizó que el Congreso ha aprobado más de $3.500 millones en créditos de apoyo presupuestario que han generado ahorro en el pago de intereses y la posibilidad de renegociar los plazos de vencimientos de deuda. “¿Cuáles son los ahorros que se están dando y que ustedes dijeron que se iban a generar?”, reclamó.