Municipalidad de Puerto Jiménez nacerá en condiciones precarias

En el emergente cantón de Puerto Jiménez, en la punta sur del país, el alcalde electo Enrique Segnini busca establecer la primera municipalidad de esa comunidad a través de donaciones, asistencia económica y, sobre todo, orientación para establecer el gobierno local, el cual carece de oficinas, presupuesto, personal y servicio de recolección de basura.

A pesar de que en papel Puerto Jiménez es un cantón, según lo establecido por su ley de creación aprobada por la Asamblea Legislativa en 2022, en la práctica no cuenta con una estructura administrativa que le permita llevar a cabo las funciones básicas de un gobierno local. Incluso, no posee cifras de egresos o ingresos.

Segnini, elegido el 4 de febrero como el primer alcalde de la localidad, dirigirá el único de los 84 cantones del país que carece de un edificio municipal propio, ni fondos para construirlo o alquilarlo, lo que considera como una situación “desigual” en comparación con Monteverde, creado como cantón en 2021, que sí cuenta con un edificio y estructura administrativa, ya que anteriormente era una intendencia.

Durante los primeros seis meses de gestión, la Municipalidad de Puerto Jiménez funcionará en un edificio prestado por un empresario local. Para poder acondicionar el lugar, los residentes de las comunidades donarán la pintura y la mano de obra necesarias.

“Ya conseguimos una opción, en calidad de préstamo por seis meses. Es un edificio grande, entonces las comunidades van a aportar la pintura. Vamos a lavarlo y a pintarlo para adecuarlo. Y aunque sea de silla en silla, vamos a amueblarlo. Ha sido todo un reto, pero la comunidad está motivada. Toda la población que nos apoyó en la votación está apoyándonos”, expresó Segnini.

Puerto Jiménez es el cantón más nuevo de nuestro país. Foto: Archivo LN (Archivo)

En el nuevo cantón existe una pequeña oficina que anteriormente era utilizada por la Municipalidad de Golfito; sin embargo, Segnini explicó que las condiciones de ese lugar son precarias.

El alcalde electo también enfrentó dificultades en sus esfuerzos por obtener información que permita elaborar un presupuesto municipal para enviar a la Contraloría General de la República (CGR).

Los recursos para poner en funcionamiento el municipio provendrán de una partida de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur), que les otorgará ¢950 millones para el arranque. Según Segnini, si estos fondos no se depositan después de asumir el cargo, el ayuntamiento no contaría con dinero para comenzar y tendría que buscar alternativas.

Además, ante la falta de condiciones para proporcionar el servicio de recolección de basura a los residentes, el alcalde electo gestionó que el Instituto de Fomento Municipal (IFAM) financiara tres meses del servicio.

Incertidumbre por falta de información

Enrique Segnini reconoció que se encuentra trabajando a ciegas en la realización de estimaciones presupuestarias, ya que carece de información sobre la recaudación de impuestos, el costo de los servicios y otros datos cruciales para el funcionamiento de la municipalidad. Además, no dispone de detalles sobre el número de contribuyentes, patentes otorgadas en el cantón, mapeo cantonal, planos catastrales y demás información vital para una administración municipal adecuada.

La preocupación del jerarca electo radica en que, sin estas cifras, resulta imposible iniciar la elaboración de un presupuesto, el cual debe ser enviado a la Contraloría para su aprobación y, posteriormente, recibir el financiamiento de Judesur, que permitirá dar inicio a las actividades del municipio.

La falta de esta información también impediría al gobierno local iniciar el cobro de impuestos o patentes, lo que afectaría sus ingresos y pondría en riesgo la financiación de los servicios municipales.

La municipalidad de Golfito, de la cual Puerto Jiménez se independizó hace dos años, posee los detalles de la información tributaria necesaria. Sin embargo, Segnini aseguró que este municipio se ha negado a facilitar los datos voluntariamente, por lo que presentó un recurso de amparo ante la Sala IV contra el gobierno local para poder acceder a la información.

Aunque los magistrados constitucionales ordenaron a Golfito entregar la información, Segnini señaló que los datos recibidos fueron compartidos con el IFAM pero resultaron ser incompletos y erróneos.

“La información que yo tengo me la mandó el alcalde de Golfito a través de un recurso de amparo y no es real. El IFAM nos ha manifestado que los datos no son reales. Tenemos, de momento, números que no coinciden”, explicó Segnini.

Ante la incertidumbre de crear una municipalidad desde cero, el nuevo alcalde solicitó la ayuda del IFAM y el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán), a quienes envió un oficio el 21 de febrero para recibir orientación sobre cómo elaborar el borrador del presupuesto inicial y gestionar el financiamiento de Judesur.

Enrique Segnini, alcalde electo en Puerto Jiménez, explicó que un empresario de la zona prestará este edificio para que la municipalidad funcione sus primeros seis meses. Foto: Cortesía Enrique Segnini.

Mideplán preocupado por la prestación de servicios municipales

Laura Fernández, ministra de Mideplán, expresó la disposición de su cartera para colaborar con el cantón y poner en marcha la municipalidad. No obstante, manifestó su preocupación por la prestación de servicios municipales y la falta de claridad en cuanto al pago de impuestos en la localidad.

“Nuestra principal preocupación debe ser garantizar la prestación de servicios municipales, asegurando que las personas no se vean afectadas. En el caso de Puerto Jiménez, es crucial que la municipalidad pueda comenzar a funcionar lo más pronto posible, ubicar una sede, obtener recursos para pagar salarios, licencias, adquirir equipo y, por supuesto, ofrecer los servicios públicos correspondientes según el código municipal”, señaló la funcionaria.

Fernández explicó que la presencia del Parque Nacional Corcovado en el cantón, así como áreas con declaratoria de protección ambiental, limitan el desarrollo de actividades económicas y la recaudación de impuestos sobre bienes inmuebles en una parte importante del territorio, lo que afecta los recursos municipales.

Dado que el cantón carece de datos como planos catastrales que identifiquen los sectores pertenecientes al Parque Corcovado o a reservas ambientales, el alcalde electo mencionó que está buscando colaboración de las universidades públicas para realizar este trabajo de manera gratuita. Además, añadió que se debe encontrar una solución para las personas que habitan esas tierras sin títulos de propiedad.

El Mideplán, en conjunto con el IFAM, se reunieron con las autoridades electas de Puerto Jiménez para analizar las necesidades y problemáticas que deben ser resueltas para iniciar el funcionamiento del gobierno local. Esta reunión tuvo lugar el viernes 23 de febrero.

Enrique Segnini, alcalde electo en Puerto Jiménez, afirmó que instaló una pequeña oficina en su casa para trabajar en la organización de la nueva municipalidad. Foto: Cortesía Enrique Segnini. (Cortesía)

Gobierno sin recursos para apoyar cantones nuevos

Entre 2017 y 2022, los diputados han aprobado la creación de tres nuevos cantones: Río Cuarto, Monteverde y Puerto Jiménez. Antes de este período, había transcurrido casi cuarenta años sin que se dividiera un nuevo territorio, siendo Garabito en Puntarenas el último municipio creado en 1980.

Actualmente, los legisladores están considerando la aprobación para la creación del cantón número 85 del país, Colorado, ubicado en Abangares de Guanacaste, cuya votación en segundo debate está programada para el próximo mes de junio. Además, existen otros seis proyectos en la corriente legislativa para la creación de nuevos territorios, lo que elevaría el número de cantones a 91.

El Mideplán muestra preocupación por esta constante creación de cantones, ya que establecer un gobierno local requiere inversión estatal, y actualmente esta cartera no dispone de partidas especiales para otorgar a la municipalidad de Puerto Jiménez ni a ninguna otra, ya que esta no forma parte de sus competencias.

“Vamos a apoyar a este nuevo cantón, así como lo hacemos con todos los demás del territorio nacional, pero consideramos importante evaluar la creación de nuevos cantones a la luz de otros proyectos de ley, donde no se están cumpliendo con las cantidades mínimas de población indicadas en la ley”, expresó la ministra.

La Ley sobre División Territorial Administrativa establece como requisito para la creación de un municipio que el territorio cuente con al menos el 1% de la población nacional, lo que actualmente equivale a más de 50.000 habitantes. Sin embargo, en el caso de Puerto Jiménez, su población es de 9.000 personas y se encuentra a una distancia de 116 kilómetros del centro de Golfito.

La creación de más municipios conlleva una mayor fragmentación en el cobro de impuestos municipales, la emisión de permisos de construcción y la prestación de servicios públicos.