Molestia por afirmación de regidor de Escazú: ‘Hay mucho playito’

“Cuiden con qué entrenador están sus hijos, ya sea en femenino o en masculino, perdón la expresión, pero hay mucho playito en eso, que no les vayan a abusar a sus hijas ni a sus hijos”. Estas palabras del regidor suplente del Concejo Municipal de Escazú, Franklin Monestel, provocaron molestia entre sus colegas.

Monestel hizo el comentario durante la sesión del Concejo Municipal del lunes 17 de octubre. El regidor dirigió sus palabras a un grupo de padres de familia que asistió a la reunión con el objetivo de exponer quejas e inquietudes sobre el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Escazú.

En una carta conjunta, la síndica suplente Catarinna López Campos, y el regidor propietario, José Campos Quesada, rechazaron las declaraciones de Monestel, que además es compañero de agrupación política. Los tres pertenecen al Partido Nueva Generación (PNG).

“Son aseveraciones homofóbicas, violentas, discriminatorias y, sobre todo, estigmatizantes que promueven la desinformación por medio de estereotipos que no tiene nada que ver con la realidad social.

“El cantón de Escazú fue declarado libre de discriminación el pasado 14 de junio del 2021. Sin embargo, estas palabras no van acorde con nuestros valores y nos dejan clara la labor que nos falta por realizar. Esperamos que se tome alguna medida al respecto de dichas declaraciones”, comunicaron ambos funcionarios.

También, se manifestaron figuras políticas que forman parte de la comunidad sexualmente diversa, como el regidor del cantón de Moravia, Giancarlo Casasola: “Como regidor, como ciudadano y como miembro de la comunidad LGTBIQ+, deploro las palabras llenas de prejuicio, ignorancia y desprecio del regidor de Escazú, Franklin Monestel”.

El excandidato a alcalde por San José (2020), Federico Cartín, también expresó “repudio absoluto a este comentario”.

“Los que somos ‘playitos’ éramos los que estábamos en riegos de bullying, acoso y violencia en espacios tóxicos deportivos. La mayor parte de los casos de abuso son perpetrados por hombres heterosexuales”, reaccionó Cartín.

En la misma sesión, el regidor Monestel luego tomó la palabra para pedir disculpas: “Quiero pedirles que me perdonen, y que Dios me perdone, porque yo soy muy emotivo y me expresé sobre entrenadores que tocan niños y todo eso. Yo no tengo nada contra la comunidad gay, ni contra nadie que piense diferente a mí en todos los aspectos de la vida, no tengo problema. Debí hablar de abusadores, que es diferente.

“Cuesta acostumbrarse a la modernidad, ahora esto es normal, la comunidad gay. Hay grandes personas, grandes profesionales, es su vida y hay que respetarla. A ustedes les pido que me perdonen. Lo que pasa es que a mí me indigna cuando yo sé que hay abusos y entonces me cabreo”, argumentó el funcionario.

Trascendió que colectivos de la comunidad sexualmente diversa convocaron a una manifestación el próximo lunes 24 de octubre a las 7 p. m. en el Concejo Municipal de Escazú.

La Nación intentó contactar con Monestel en tres ocasiones para conocer su opinión al respecto, no obstante, no contestó las llamadas telefónicas.