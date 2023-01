Ministra Joselyn Chacón quiere regular a los medios de comunicación

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, afirmó ante los diputados que, de estar en sus manos, buscaría regular a los medios de comunicación.

Chacón compareció este lunes en la comisión legislativa que investiga el financiamiento de los partidos políticos en la campaña presidencial del 2022.

La ministra fue cuestionada por los pagos que hizo a Alberto Jesús Vargas Zúñiga, administrador del trol Piero Calandrelli, el cual afirma que las remuneraciones eran para atacar a periodistas y opositores. La jerarca sostiene que eran para divulgar una campaña de salud.

Las manifestaciones de Chacón contra los medios se produjeron al responder una consulta de la diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en este intercambio:

-Vanessa Castro: Si usted fuera diputada, regularía, se comprometería conmigo, a regular la desinformación que realizan los troles?

-Joselyn Chacón: Me encantaría, y ojalá no solo los troles, también los medios.

-Vanessa Castro: Ok, bueno, en eso no me comprometo yo, pero en los troles, sí, con todo gusto.

No respondió a la prensa Copiado!

Al final de la comparecencia, un periodista de La Nación le consultó a la ministra cuál era su intención al hablar de regular a los medios de comunicación, pero rodeada de oficiales de seguridad caminó por el pasillo sin responder consultas.

Chacón, quien dijo estar molesta por notas periodísticas acerca su gestión, reconoció que se comunicó con Alberto Vargas, administrador del personaje ficticio Piero Calandrelli, para que “le diera con todo” al periodista de CRHoy.com, Jason Ureña, a quien llamó “maldito” por varias publicaciones.

Sin embargo, los pagos reconocidos por Chacón no eran, según su versión, para atacar a la prensa, sino para difundir una campaña de salud que, aunque son resorte de la autoridad estatal, ella dice haber pagado con sus ingresos.

No obstante, la transferencia al trol la hizo el chofer de la jerarca, Richard Gutiérrez Cuesta, por Sinpe

Por estas acciones, Chacón es investigada por peculado por parte del Ministerio Público.

Ella se asesoró, este lunes, por el penalista y excandidato presidencial, Juan Diego Castro.

Instrumento para callar a la prensa Copiado!

La presidenta del Colegio de Periodistas (Colper), Yanancy Noguera, recordó que la prensa y los periodistas tienen responsabilidades y que las personas tienen derechos sobre la información y para actuar ante lo que consideren abusos.

Sin embargo, indicó que la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos protege a la prensa y su libertad para trabajar.

“En general, siempre hay una visión de algunas personas del ámbito público y privado que creen que la mejor forma de controlar la calidad del periodismo es controlar a los medios. Eso no se puede permitir nunca porque los medios y las personas tienen que operar en libertad, con autorregulación, pero no externa…

“Para que quienes estén en la administración, eso puede convertirse en un instrumento para callar a la prensa”, dijo la presidenta del Colper.

Noguera está de acuerdo en abrir la discusión sobre la desinformación que circula en la redes sociales por parte de personas que, bajo el anonimato, se protegen para que sea difícil denunciarlos o investigarlos.