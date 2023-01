Mayuli Ortega, funcionaria de Casa Presidencial, se abstiene de declarar sobre pago a trol

La asesora presidencial Mayuli Ortega se abstuvo de declarar, este lunes por la mañana, ante los diputados de la Comisión Investigadora de Financiamiento Electoral. Ella fue llamada a comparecer porque Alberto Vargas Zúñiga, el hombre detrás del trol Piero Calandrelli, aseguró que Ortega le pagó para que hablara bien del presidente Rodrigo Chaves y para que atacara al partido oficialista Progreso Social Democrático (PPSD).

Además de asistente de la Presidencia de la República, esta funcionaria es presidenta del comité ejecutivo del nuevo partido “rodriguista”, recién inscrito ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), llamado Partido Pueblo Soberano (PPS).

Ella alegó que defenderá su nombre en los Tribunales de Justicia, donde presentará una demanda contra Alberto Vargas Zúñiga.

En su declaración inicial, de pocos minutos, la funcionaria de la Casa Presidencial enfatizó que Vargas es un “mitómano” y que la ha dañado durante todos estos días y “lo sigue haciendo con el nombre de mi familia”.

“Es una situación que no voy a permitir más. Yo soy una ciudadana decente; nunca he tenido la necesidad de mentir, ni utilizar la salud de mis parientes para pedir ayuda. Mi nombre lo he construido, lo cuido y lo protejo yo”, acotó Mayuli Ortega.

Aunque la presidenta de la comisión investigadora, la liberacionista Dinorah Barquero, le dijo que aún no se ha judicializado nada concerniente a ella, Ortega insistió en abstenerse de responder las preguntas de los diputados.

La legisladora Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le dijo a Ortega que el derecho de abstenerse es para no inculparse a uno mismo, no para proteger a otras personas, pues le enfatizó que ella no es imputada.

Pese a esto, la funcionaria insistió en no responder algunas preguntas, aunque sí contestó a Ariel Robles, del Frente Amplio, que sí conoce a al empresario Calixto Chaves y, luego, se abstuvo de declarar si había trabajado antes con Chaves.

Rechazó confirmar si le había pedido a Piero Calandrelli atacar a Luz Mary Alpízar, diputada y presidenta del PPSD, y también se negó a responder las preguntas de Robles sobre si consideraba que los gobiernos anteriores de otras agrupaciones políticas habían sido corruptas.

Postulación en México Copiado!

El liberacionista Francisco Nicolás preguntó a Mayuli Ortega por las acusaciones que se publicaron en medios mexicanos sobre una supuesta postulación de ella al cargo de alcaldesa en Tecolutla, estado de Veracruz, con los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México

En un video de un noticiero de ese país, puesto por Nicolás, se mencionan las acusaciones que le lanzaron en ese país. Sobre eso, ella se negó a responder y dijo que no eran preguntas que vinieran al caso.

Inicialmente, rechazó responder al verdiblanco preguntas sobre sus funciones en la Casa Presidencial, específicamente si eso implicaba movilizar opinión, fundar un partido y operar con troles, porque alegó que podrían ser “sugestivas, capciosas, inductoras o confusas”.

'Me abstengo de declarar', dijo una y otra vez Mayuli Ortega. Foto: (Jose Cordero)

También, se negó a decir si está inscrita en la Dirección de Tributación. Por otra parte, Dinorah Barquero apuntó que ella permitió las preguntas de Nicolás sobre el caso mexicano porque el oficialista Manuel Morales había traído a colación el tema, en una sesión anterior, para decir que se le había exculpado del caso.

Cuando Vanessa Castro le preguntó de nuevo si creía en los principios generales democráticos de Costa Rica y si se consideraba buena persona, Ortega respondió afirmativamente, pero se abstuvo de decir si eso la había llevado a fundar un nuevo partido.

Igualmente, rechazó responder si era una “experta en manipulación”. Lo que sí respondió fue que trabaja en la Casa Presidencial, en la parte de enlace territorial, junto con ocho personas.

Ortega incluso dijo que le molestaron las preguntas de Nicolás. Consultado por el liberacionista Óscar Izquierdo, explicó que no tenía prohibición ni dedicación exclusiva, pues dijo que en su tiempo libre puede hacer lo que desee, por intereses personales.

Noticia en desarrollo