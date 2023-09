Magistrado aboga por sentar a los supremos poderes para definir salarios globales

El magistrado Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala Primera, abogó por sentar a los supremos poderes de la República para definir, de forma similar, los salarios globales que deben asignarse a los funcionarios públicos.

Rivas se manifestó de esa forma, el pasado jueves, durante la sesión de Corte Plena en la que estaba previsto aprobar los salarios globales definitivos que se aplicarán en el Poder Judicial, en apego a la Ley de Empleo Público.

“Cada uno de las cuatro ramas del Estado estamos haciendo una aplicación y una interpretación independiente, separada”, aseveró en alusión a la Corte, el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Debido a ello, sugirió a los miembros de la Corte sentarse a dialogar con los otros poderes para evitar generar mayor desigualdad de la que actualmente existe, pues a su parecer se está rompiendo con la unidad estatal.

“A mí me parece que esto va a crear una situación algo así como de un Frankenstein, un ornitorrinco o una cosa de esas. Estamos desarmando el Estado costarricense y volviéndolo a armar cada uno por su lado.

“Esta armonía del Estado no se va a lograr si vamos a tener cuatro aplicaciones diferentes de la ley. Esto no es razonable, no es inteligente”, aseveró.

Su llamado fue apoyado por algunos magistrados presentes, quienes consideraron necesario solicitar más detalles sobre los puntajes asignados por la Dirección de Recursos Humanos del Poder Judicial a los salarios globales.

La Ley Marco de Empleo Público, que entró en vigor el pasado mes de marzo, establece la creación de un salario global en todo el sector público, excepto en las empresas estatales como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Cuerpo de Bomberos.

Según la normativa, los nuevos empleados públicos entrarán bajo el régimen de salario global, el cual consiste en el pago de un monto único según la categoría laboral, sin necesidad de pluses salariales.

La Sala IV estableció que las instituciones con autonomía deben decidir cuáles son los puestos excluyentes y exclusivos para ejercer su potestad condicional y cuáles son los puestos comunes que estarían sujetos al salario global.

La Corte planeaba dejar en firme el pasado jueves sus salarios globales definitivos, pero ante las intervenciones de los magistrados se acordó trasladar la votación al jueves 14 de setiembre.

En mayo pasado, dicho órgano aprobó una escala transitoria para el salario global, la cual se compone de diez familias de funcionarios judiciales y que se aplicaría solo para quienes hubiesen entrado después del 10 de marzo.

