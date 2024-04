Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, suma su voto a Rodrigo Arias

La presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la diputada Luz Mary Alpízar Loaiza, anunció este miércoles su apoyo a la reelección de Rodrigo Arias Sánchez en la presidencia de la Asamblea Legislativa.

Con Alpízar, ya son 26 votos los que consolida Arias, mientras sigue trabajando en busca del apoyo de otros legisladores particulares, entre ellos, Kattia Cambronero, del Partido Liberal Progresista (PLP) y varios socialcristianos. Además, todavía no cuenta con el respaldo de dos de sus compañeros de la bancada de Liberación Nacional (PLN): Gilberth Jiménez y Monserrat Ruiz.

De momento, el verdiblanco tiene 17 votos del PLN —incluido el suyo—, más el de Alpízar y el de la independiente María Marta Padilla, antes del oficialismo.

A esos 19 votos, el martes anterior se sumaron los siete del Partido Nueva República (PNR), a cambio de mantener a Gloria Navas en la vicepresidencia del Directorio y obtener otro cargo propietario, ya sea la primera o la segunda secretaría, para la diputada Olga Morera.

LEA MÁS: Rodrigo Arias consolida 25 votos en su carrera por reelegirse como presidente legislativo

En un video difundido a través de su encargada de prensa, Luz Mary Alpízar aseguró que el diálogo tiene que seguir siendo la herramienta para que el país avance y para que se logren acuerdos políticos que lleven a la eficiencia del Estado costarricense.

“Después del análisis, de consultar personas y ver dónde está el país y qué es lo que necesitamos, he decidido apoyar la candidatura de don Rodrigo Arias. Venimos trabajando durante dos periodos, con experiencia”, argumentó la congresista del PPSD.

Con su decisión, Alpízar se aparta nuevamente de la posición del grupo oficialista liderado por Pilar Cisneros y que lo integran otros siete parlamentarios. Cisneros dijo el martes que los ocho aún no tomaban una decisión sobre las candidaturas a la dirección del Congreso.

LEA MÁS: Fabricio Alvarado anuncia apoyo de su fracción a reelección de Rodrigo Arias

De hecho, Arias manifestó públicamente el lunes que él descartaba formar un Directorio del Congreso con representación del gobierno, lo cuál sí ha ocurrido en sus primeros dos años a la cabeza de la Asamblea Legislativa.

Luz Mary Alpízar también dijo que se necesita fortalecer el Directorio y comprometerlo con una agenda que lleve mayor eficiencia al Poder Legislativo.

“No queremos que el país se siga polarizando. Costa Rica no construye en la polarización, sino cuando nos unimos y respetamos. Desde el Partido Progreso Social Democrático seguiremos llevando una agenda clara en el tema social, con equilibrio de lo económico”, dijo la legisladora.

PUSC analiza escenarios para conseguir 29 votos para Horacio Alvarado

Mientras Arias sigue sumando apoyos y algunos diputados salen de la penumbra para anunciar su posición de forma explícita, la Unidad Social Cristiana (PUSC) tiene un panorama cada vez más incierto.

Si la Unidad mantiene su alianza con el PLP, eso implica no poder sumar a los oficialistas, porque la condición de Eliécer Feinzaig, jefe de esa bancada, es no aliarse con el gobierno, por lo que no tiene por dónde sumar apoyos.

“Hemos estado viendo escenarios de qué puede pasar, cómo podemos conseguir los 29 votos necesarios para que don Horacio sea presidente, en eso estamos”, dijo Alejandro Pachedo, jefe del PUSC.

Agregó que hay varias posibilidades, porque el ajedrez está en constante movimiento y tienen que valorar todas las opciones. “No hay nada seguro, ni Rodrigo Arias la tiene segura. Él tiene 26 votos, pero hay 31 sueltos. Estamos buscando entre esos votos, para ver si podemos llegar a una mayoría”, apuntó.