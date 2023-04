Luis Salas, de Bomberos: Lo que ocurrió en la Guácima fue la ‘quema de un charral extinta’

El director operativo del Cuerpo de Bomberos, Luis Fernando Salas Sánchez, aseguró que el supuesto incendio que atendieron la noche del sábado en la Guácima, en las cercanías de Parque Viva después del final del concierto de Camilo, se trató de la quema de un charral que ya estaba extinta cuando llegaron las unidades extintoras y los equipos de apoyo.

En una entrevista con La Nación, el funcionario defendió la atención de una alerta que asegura ingresó a la línea de emergencias 911.

Insistió en que se enviaron las unidades necesarias, previendo lo peor, pues no sabían a qué se enfrentaban. Negó saber por qué los bomberos circularon al frente de Parque Viva –justo cuando estaban saliendo personas y vehículos del concierto del cantante colombiano Camilo–, si existen rutas alternas para esquivar ese centro de evento.

—En esta llamada que ustedes reciben, de que había un incendio en la Guácima, cuando llegan al lugar, ¿qué se encontraron?

—Primero, quisiera que se enfocaran, no en nosotros, si no en el 911, ¿qué fue lo que le reportan al 911? Porque nosotros lo que hacemos es recibir la llamada nada más. O sea, a nosotros ya nos pasan la llamada filtrada.

—¿Qué dice esa llamada que reciben?

—A nosotros se nos informa que es un incendio estructural, entonces en función de eso hay un procedimiento de despacho de que tienen que ir dos unidades, etcétera. Entonces, yo le pediría que lo hablen con el 911 y no con nosotros.

—¿Lo que quiero saber es qué se encontraron cuando llegaron al lugar?

—Ah ok, eso es otra cosa. (...). En emergencias de esta naturaleza nos pasa muchas veces que nos dicen que se está quemando una casa porque ven que sale el humo, pero no se percatan de que la familia está quemando basura en el patio, por decirle un ejemplo.

“Entonces esto es lo que sucede muchas veces, en este caso que usted hace referencia, fue un charral con amenaza, no era una casa la que se quemaba”.

—¿Con amenaza quiere decir que había fuego o no había fuego?

—Había fuego, pero igual, no es tanto la cantidad de fuego, sino la proximidad de ese fuego, y cosas de esa naturaleza. Yo no estuve en la emergencia.

—¿Y el charral sí se estaba quemando?

—Ya estaba prácticamente acabando, dice aquí, que estaba extinto prácticamente. La dirección es en el sector de la pradera, que no sé exactamente dónde es. En Rincón Herrera, exactamente, esa era la dirección original.

—¿Y cuánto tiempo duraron ahí, no dice el informe?

—Las unidades se despachan a las 22:33 y se retiran a las 23:14.

—Nosotros fuimos a la zona, hablamos con vecinos y testigos, y nos dicen que ahí nunca hubo ningún incendio. O sea, nunca se quemó ni una llanta, ni un cable, ni basura.

—Eso nos dijo a nosotros ahora otro noticiero que vino. Yo les dije: ‘No nos llamen a nosotros, vayan al 911, son documentos públicos, ellos les dirán si no recibieron la llamada’. La llamada originalmente no entra al Cuerpo de Bomberos.

—Claro, pero debería decir entonces el informe de ustedes que no había ningún incendio.

—Sí lo dice, claro que sí, dice que no se quemaba ninguna casa. Al arribo de las unidades se verifica que no se quema una casa, pero hasta que estamos en el lugar lo podemos decir.

—El informe dice que había un fuego que estaba prácticamente extinto, pero los vecinos nos dicen que nunca hubo fuego. Tenemos fotografías, videos de la zona, y nunca se ve fuego.

—Mire, yo no le puedo decir más ni menos porque eso es lo que reportaron, o sea, cualquier cosa que yo diga estaría inventando. Yo leo el informe, porque yo no fui ahí. Dice: ‘Quema de charral extinta a la llegada de la unidad, el cual generaba bastante humo hacia el sector de la pradera. Situación bajo control’”.

—¿Por qué en el comunicado no se puso que al final era un charral y no una vivienda?

—¿En cuál comunicado?

—En el de prensa que enviaron hoy.

—No, no tengo respuesta a eso, no lo sé. De hecho no lo he leído, yo estaba en el incendio de Alajuela (en una empacadora de pollo).

Luis Salas, Director operativo del cuerpo de Bomberos. Foto: (Lilly Arce Robles.)

—Don Luis, ¿cómo definen ustedes cuántas unidades enviar, cuál es el protocolo?

—Le cuento. Nosotros tenemos, para incendios estructurales en zonas retiradas o alejadas, van al menos dos unidades, no pueden ir menos de dos, y si tenemos algún reporte adicional, por ejemplo de que no hay agua en el sector o algo de ese tipo, se adiciona una máquina más. Por ejemplo, si nos avisan que lo que se quema es un hospital, entonces se compone una primera alarma, y hay una cantidad protocolizada. La oficina de despacho nuestra ya sabe, dependiendo del incidente, dónde es y lo que se reporta, cuánta cantidad de unidades deben asistir.

—¿Por qué a este enviaron 5?

—No, unidades extintoras solo tres.

—Y dos vehículos.

—Exacto, dos vehículos de apoyo, cuando tenemos disponibilidad de personal, por ejemplo, bomberos voluntarios, entonces aprovechamos y se pone un vehículo en servicio, y ese vehículo viene a apoyar las operaciones de las unidades. Pero máquinas de Bomberos solo tres (en un video, se observan tres vehículos de apoyo).

—¿Por qué desplazaron tres, entonces?

—Porque en ese lugar si se requiere agua, no hay mucha, entonces normalmente mandamos una unidad más. Y no solo ahí, hay muchos lugares aquí donde normalmente van más unidades que las dos básicas, porque tenemos faltante de agua. Por ejemplo, en el incendio del día de hoy en la madrugada eran 11 máquinas.

—Claro, eran 5.000 metros cuadrados si no me equivoco.

—Dependiendo el lugar, no quiero dar nombres, pero hay ciertos sectores donde nosotros mandamos más porque sabemos que no hay agua, que hay que hacer tendidos muy largos, que los hidrantes tienen bajo caudal, hay mil factores que se toman para nosotros fortalecer el despacho.

—¿Estos dos vehículos adicionales qué es lo que hacen?

—Apoyo, es personal lo que va.

—¿Y era necesario enviar dos vehículos de apoyo después de enviar tres extintoras?

—Claro que sí porque usted no sabe a lo que se va a enfrentar. En ese momento nosotros no sabemos si es un incendio estructural o qué es lo que está pasando. Las personas nos dicen incendio estructural, nosotros debemos pensar que efectivamente es un incendio estructural.

“Casualmente por eso van unidades, en este caso de Alajuela y de Belén, y la primera que llega al lugar, pasa un reporte, asume un mando, y devuelve recursos o pide más; depende del incidente y la magnitud que tenga.

“Entonces, muchas veces van unidades y la gente hasta se enoja con nosotros porque la máquina iba en alarma y, de repente, apaga las luces y la sirena y la gente dice ‘lo que querían era pasar rápido’, no, en realidad es que la máquina que llegó al incendio o a la emergencia valoró que no se requerían más recursos y devuelve las unidades que van en ruta”.

—¿Pasó eso en este caso?

—Sí, se devolvió, ya le indico. Dice que la unidad 112 fue la que se devolvió. Esa es la de Belén.

—¿Cuál llegó primero?

—La 113 fue la que llegó primero de Alajuela.

—Es la que está más fuera de la presa para llegar.

—Más cerca sí.

—Para llegar a Rincón Herrera, se puede llegar desde el Roble y San Rafael, incluso por la 27 sin necesidad de pasar por Parque Viva. ¿Por qué las unidades pasaron al frente de Parque Viva sabiendo que estaba el concierto?

—Mire, no tengo respuesta a eso porque yo no iba en la máquina, no tengo la respuesta.

—La lógica diría que si hay rutas alternas no deberían pasar por ahí.

—No lo sé, no tengo la respuesta porque yo no iba en la máquina.

