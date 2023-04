Extraña movilización de Bomberos a la salida de concierto en Parque Viva

La noche del sábado pasado, el Cuerpo de Bomberos efectuó una extraña movilización de unidades a la entrada del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela, justo cuando acababa de terminar el concierto del cantante colombiano Camilo.

A las 10:30 p. m., media hora después de finalizado el evento, el Cuerpo de Bomberos comunicó que salía a atender un supuesto incendio en una casa. Luego, admitió que nunca existió. Alegó que se trató de una quema en un charral en la comunidad de Rincón Herrera y que, al llegar, ya estaba extinta. Vecinos consultados reportaron no haber visto fuego alguno o haber percibido olor a humo.

Sin indicios de incendio en La Guácima

El cuerpo de socorro despachó tres unidades extintoras desde Alajuela, Belén y Santa Ana, así como tres vehículos 4x4 de apoyo (según se observa en un video). La de Belén se devolvió cuando se supo que su presencia no se ameritaba.

Las demás unidades escogieron pasar frente a Parque Viva a pesar de que existen otras rutas para llegar a Rincón Herrera, sin necesidad de transitar cerca del centro de eventos.

Todo derivó en un comunicado de prensa, este lunes, en el que el Cuerpo de Bomberos alega que la afluencia de vehículos por el concierto dificultó su tiempo de respuesta y llamó a las autoridades a tomar medidas.

De acuerdo con el director operativo de Bomberos, Luis Fernando Salas Sánchez, la línea de emergencias 911 les alertó del supuesto incendio en una vivienda ubicada 100 metros al este y 75 sur de la entrada principal del centro eventos.

Primer reporte de Bomberos que habla del incendio de una casa de habitación.

De inmediato, según su relato, se despacharon tres unidades extintoras y los vehículos de apoyo, a las 10:33 p. m.

Se enviaron tres camiones apagafuegos, pese a que el protocolo dice que deben ser dos. Los vehículos de apoyo son opcionales, pues son operados por bomberos voluntarios.

33 minutos después, a las 11:03 p. m., arribó el primer contingente de Bomberos, con Fuerza Pública y Policía Municipal de Alajuela.

Bomberos pasan por Parque Viva en dirección contraria a incendio

Se percataron al instante de que no se trataba de una vivienda incendiada –como denunció una persona al 911–, sino de la supuesta quema de un charral que estaba extinta cuando llegaron al sitio.

En la app móvil de Bomberos, que redirige a Google Maps, se indicó que el evento estaba ocurriendo en calle Rincón Chiquito. No obstante, este lunes esa institución aseguró que la alerta se registró en calle Rincón Herrera, al este de Parque Viva.

Reporte posterior en el que se habla ya de un charral, en vez de una casa incendiada.

'No vimos ni humo, ni olor a humo, ni nada, eso fue como un simulacro'

Los vecinos tanto de calle Rincón Chiquito, como de calle Rincón Herrera, tienen una versión distinta. Todos niegan que allí haya ocurrido un incendio y, más bien, pensaban que se trataba de un simulacro.

Incluso, el fotógrafo Albert Marín visitó la zona la tarde del domingo, y corroboró que no había ninguna quema de charral apagada.

Carmen Monge, quien es vecina de calle Rincón Herrera, relató: “Ya finalizando el concierto, ya cuando la gente y los carros estaban saliendo, pasaron unas cuantas unidades de Bomberos, como que había ocurrido un incendio, pero aquí nosotros no vimos ni humo, ni olor a humo, ni nada, eso fue como un simulacro. Y pienso yo, de una manera muy personal, que era para afectar a Parque Viva”.

Con ella coincidió su vecino Jonathan Alpízar: “Ayer (sábado para el lector) se presentaron cinco unidades de Bomberos cuando estaba terminando el concierto. La cuestión es que acá no hubo ningún incendio, no hubo absolutamente nada (...). Todo fue para armar el show, pero aquí no pasó absolutamente nada”.

Mientras, el lugareño Luis Varela agregó: “Rincón Herrera queda totalmente antes de Parque Viva. Ahí no había ningún incendio. Para mí era mala intención de alguien para cerrar Parque Viva. Había rutas alternas para llegar ahí sin pasar por Parque Viva, como Ciruelas, sabiendo que había un concierto y había presas.

“Sería muy tonto de parte de alguien, viniendo de Rincón Herrera, pasar por Parque Viva, sabiendo que hay presas, como en todo lado hay cuando se hacen concentraciones masivas”.

Luego de la noche del sábado, en que varias unidades de Bomberos acudieron a atender un supuesto incendio a Rincón Herrera, no se observaron evidencias de fuego en el sitio. Foto: Albert Marín

En dirección este-oeste

Calle Rincón Herrera queda al este de Parque Viva –como se indicó anteriormente– y para llegar ahí no es obligatorio pasar al frente del centro de eventos, ya que hay rutas alternas desde El Roble y desde San Rafael de Alajuela, incluso por la ruta 27.

Sin embargo, vecinos de la zona reportaron que las unidades pasaron con las sirenas encendidas al frente del inmueble en dirección este-oeste, es decir, después de haber pasado por calle Rincón Herrera, en donde supuestamente ocurrió el incendio.

Un video suministrado por el propio Cuerpo de Bomberos muestra que circulaban en esa dirección, contraria al sitio del supuesto siniestro.

Otro video tomado por David Arias, funcionario de Parque Viva, muestra cómo a las 11:24 p. m. –59 minutos después de recibir y atender la alerta del 911–, dos extintoras y tres vehículos de apoyo de Bomberos, así como una patrulla de la Fuerza Pública, estaban estacionados, en fila, uno tras otro, con las luces de emergencia encendidas, frente a la iglesia católica de La Guácima y con el supuesto sitio del siniestro a sus espaldas (estaban a unos dos kilómetros al oeste).

‘No vimos ni humo, ni olor a humo, ni nada'

Sobre el paso de las unidades frente a Parque Viva, pese a la existencia de ruta alternas, Luis Salas, de Bomberos, aseguró: “No tengo respuesta a eso porque yo no iba en la máquina, no tengo la respuesta”.

Por su parte, Pedro Abreu Jiménez, director ejecutivo de Grupo Nación, propietario de Parque Viva, aseveró que apenas escucharon las sirenas de los Bomberos se suspendió la salida de vehículos del centro de eventos para facilitar el paso de las unidades.

“Hay un protocolo para estos casos. El protocolo se aplicó, se evitó la salida de vehículos. Se cerraron los accesos por al menos 20 minutos para facilitar el paso de las unidades de emergencia, aunque la reacción pudo haber sido más rápida si Bomberos nos hubiese alertado de lo estaba ocurriendo, lo cual no pasó”, manifestó Abreu.

Desplazamiento de unidades de Bomberos a concierto en Parque Viva

'Es lo que dice el informe'

Consultado sobre las declaraciones de los vecinos, Luis Salas, el director operativo de Bomberos, alegó que, en el informe que enviaron sus compañeros que atendieron la alerta, se indicó que hubo una quema de charral, pero ya estaba extinta cuando llegaron al sitio y que él solo puede sostener esa versión porque no estuvo en el lugar.

“Yo no le puedo decir más ni menos porque eso es lo que reportaron, o sea, cualquier cosa que yo diga estaría inventando. Yo leo el informe, porque yo no fui ahí. Dice: ‘Quema de charral extinto a la llegada de la unidad, el cual generaba bastante humo hacia el sector de la pradera. Situación bajo control’”, afirmó Salas en una llamada telefónica.

Y sobre el exceso de unidades enviadas para atender esa alerta de incendio, adujo que eran necesarias, pues el acceso al agua en esa zona es difícil.

“En ese lugar, si se requiere agua, no hay mucha, entonces normalmente mandamos una unidad más. Y no solo ahí, hay muchos lugares aquí donde normalmente van más unidades que las dos básicas, porque tenemos faltante de agua. Por ejemplo, en el incendio del día de hoy en la madrugada eran 11 máquinas.

“Iban, además, dos vehículos de apoyo (en un video aparecen tres), cuando tenemos disponibilidad de personal, por ejemplo, bomberos voluntarios, entonces aprovechamos y se pone un vehículo en servicio, y ese vehículo viene a apoyar las operaciones de las unidades. Pero máquinas de Bomberos solo tres”, explicó Salas.

Violación a la libertad de prensa

A principios de julio del 2022, de manera fugaz, el Ministerio de Salud cerró Parque Viva sin estudios técnicos y bajo el argumento de que causa mucho congestionamiento vial en la zona.

Esa orden sanitaria, la cual fraguó el Gobierno en cuestión de 69 minutos, fue anulada por la Sala Constitucional el 21 de octubre anterior.

En aquella ocasión, el presidente de ese tribunal, Fernando Castillo, detalló que la mayoría de los jueces consideraron que la clausura constituyó “una violación indirecta de la libertad de prensa, libertad que es un elemento esencial de nuestro sistema democrático”.

Mientras que en el fallo integral, el cual se dio a conocer a finales de diciembre, se redactó: “Es evidente que el cierre de Parque Viva es un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión. (...) Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”.

La Sala IV concluyó que esa orden sanitaria se dictó sin “fundamento certero alguno” y que, más bien, se trató de un “castigo” para el diario La Nación –medio de comunicación del Grupo Nación, del cual Parque Viva también forma parte–, “por lo ya publicado y dado a conocer respecto al mandatario, su partido político y su forma de pretender gobernar”.

De acuerdo con la resolución N.° 2022-025167, la orden de Salud se giró de previo, sin contar con los criterios técnicos del Cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja, del servicio de emergencias 911 y del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), pues todos se emitieron en fechas posteriores.

