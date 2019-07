"Prácticamente desde que iniciaron las clases, él mantuvo una actitud distinta hacia mí y mi compañera, pues mientras actuaba con cierta grosería hacia los varones, en nuestro caso aparentaba un trato especial, al punto que me decía "mi chiquita e insistentemente veía mis pechos".

"Durante ese almuerzo, le dijo que si cuando llegaran al hotel si no quería que se quedara con ella".

"Otro día le volvió a decir 'vos me gustás, me gustás'. ¿No querés portarte mal?' Ella le dijo que no, que tenía novio, entonces él le decía 'vos sos bien difícil, si te decidís aquí estoy'.

"El profesor la invitó a almorzar y ella aceptó, mientras ingerían los alimentos el profesor le dijo 'que ella sabía muy bien cómo podía pasar el curso sin ningún problema'. prometiéndole expresamente que si ella aceptaba tener relaciones sexuales con él tendría un trato preferencial y pasaría el curso sin ningún problema.

Ella le dijo que no estaba interesada. Ante la negativa de tener relaciones sexuales con él, perdió el curso".

Sanción: despido sin responsabilidad patronal.