Consultado esta tarde por La Nación, el ministro afirmó: “No, seguramente me expresé mal o me copiaron mal. La decisión de cerrar la plataforma no corresponde al Ministerio de la Presidencia, es una decisión técnica que tienen que tomar el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Bienestar Social, que son los que la administran, los que llevan el pulso”.