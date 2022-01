Lineth Saborío revisará si renta global es rescatable

Lineth Saborío, candidata presidencial de la Unidad Social Cristiana (PUSC), revisará con los diputados de su partido si es rescatable el proyecto de renta global dual, el cual forma parte de la agenda de saneamiento fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La aspirante afirmó que conversó del tema con el jefe de la bancada socialcristiana, el diputado Pablo Heriberto Abarca, a fin de evaluar “cuáles son las posibilidades del proyecto”.

“Ese es un tema que conversé con el jefe de la bancada de nuestro partido. Vamos a hacer una revisión. Se va a partir, inclusive, de las mociones que pueden haberse presentado”, añadió la aspirante a la silla de Zapote.

Sin embargo, Abarca dijo que mantiene una constante comunicación con la precandidata, pero ha sido claro en que la bancada se opone a más impuestos.

“El tema de renta global no es un tema ahora. Fue desconvocado por el Ejecutivo”, agregó Abarca.

Con renta global, el Gobierno estimaba aumentar los ingresos públicos en un 0,43% de la producción anual, un poco más de ¢164.000 millones.

Este proyecto propone fijar en ¢702.000 mensuales el monto a partir del cual los trabajadores pagarían impuesto de renta. Para los independientes, esto sería un alivio, pues hoy ellos pagan a partir de los ¢312.000 mensuales (¢3,7 millones anuales). Para los asalariados, en cambio, significaría un aumento tributario, porque estos hoy pagan a partir de los ¢862.000.

Días atrás, la presidenta de la comisión de Hacendarios, Ana Lucía Delgado, dijo que el plan carece de viabilidad política. El presidente de la República, Carlos Alvarado, desconvocó el proyecto el miércoles 12 de enero, porque los diputados estaban a punto de archivarlo.

El trámite ordinario del proyecto en Hacendarios venció el 21 de octubre pasado, por lo que los diputados de la comisión solo podrían enmendarlo con las 24 mociones que fueron presentadas antes de su vencimiento.

Saborío indicó este martes que el análisis de las mociones se haría “marcando la prudencia”.

Por el fondo de la iniciativa, la precandidata aseguró que tiene sus propias observaciones, las cuales evitó revelar hasta tanto no culmine el diálogo con sus diputados, que podría ser la próxima semana.

Por su parte, el candidato liberacionista José María Figueres, evitó decir si el plan de renta global es rescatable.

“No he conversado en los últimos días con doña María José Corrales (vocera de la bancada del PLN) para saber en qué condición se encuentra el proyecto, porque he estado de lleno en la campaña, de manera que no le puedo responder su pregunta”, justificó Figueres.