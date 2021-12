José María Figueres afirma que receso de diputados durante campaña es una costumbre

El aspirante presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), José María Figueres, aseguró que es una costumbre que los diputados se vayan a receso con goce salarial, para integrarse con los candidatos de sus partidos en las campañas electorales.

“Mire… prácticamente siempre ha sido la costumbre que para el año de las elecciones los diputados se integran a la campaña y, por eso, mantener el cuórum se hace mucho más difícil. Pero en esto yo soy completamente respetuoso de lo que decida la fracción”, afirmó.

Figueres dio esas declaraciones este sábado 11 de diciembre a La Nación, al ser consultado sobre su posición respecto a las negociaciones de los diputados para darse vacaciones todo el mes de enero, recibiendo su remuneración de ¢4 millones por dietas y gastos de representación.

El candidato presidencial aseguró que no ha recomendado alguna postura en específico a la fracción parlamentaria liberacionista. “No, ninguna, soy completamente respetuoso de lo que ellos decidan”, aseveró Figueres.

Las negociaciones entre las fracciones para aprobarse las vacaciones prolongadas avanzan a toda máquina en el Congreso. La intención es votar la moción en el plenario legislativo el próximo miércoles, una semana antes de la salida a vacaciones de fin de año.

El pasado jueves, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Lineth Saborío, evitó decir si está a favor o en contra de la moción: “Siento que depende mucho de la agenda legislativa que se encuentre en ese momento convocada por el Ejecutivo. Me parece que eso va a hacer la nota que lleve a los señores diputados a tomar una u otra decisión”.

Lo mismo sucedió este sábado con el candidato del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank: “Yo no quisiera responder a un asunto que no está en la palestra, no acostumbro a construir el puente antes de que exista el río, de tal manera que cuando el tema esté sobre la mesa haré mis evaluaciones y veré si procede o no”.

Por el contrario, los candidatos Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y José María Villalta, del Frente Amplio, abogaron por seguir sesionando durante la campaña electoral.

Ramos pidió al Poder Ejecutivo convocar algunas de sus propuestas para engrosar la agenda legislativa en el periodo de sesiones extraordinarias.

“Hay que sacar una serie de proyectos y yo preferiría que la Asamblea viera los proyectos medulares. Yo tengo proyectos de defensa comercial para el agro, que quisiera que se pasaran, y el proyecto de medicamentos para mejorar la competencia en el mercado”, dijo.

Villalta aseguró que, si bien él no apoya la agenda convocada por el Gobierno, aseguró que el Congreso debe seguir sesionando para asegurar el avance de las investigaciones legislativas sobre presuntos casos de corrupción.

“Me parece que hay investigaciones muy importantes, como Cochinilla y Diamante. Yo creo que algunos partidos están interesados en enfriar esas investigaciones. A mí me gustaría más bien que todo salga a la luz y yo creo que los partidos involucrados están tratando de tapar esas investigaciones, de enfriarlas para que la ciudadanía no conozca hasta dónde ha llegado la corrupción en este país”, dijo Villalta.

El aspirante del Partido Nueva República (PNR), Fabricio Alvarado, quien influye sobre la decisión del bloque de seis diputados afines, no respondió ni a las llamadas ni a los mensajes de este medio.

Figueres, Ramos, Villalta y Cruickshank coincidieron este sábado en la firma del compromiso con la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, para instaurar una mesa de diálogo nacional a partir del cuarto mes de gestión del próximo gobierno.