Joao Maldonado dijo sentirse ‘inseguro’, cuatro meses antes del atentado en San Pedro

Joao Maldonado no dudó en señalar al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de haber ordenado el atentado que sufrió el 11 de setiembre del 2021 en Escazú, San José, al cual sobrevivió, y tampoco vaciló al comentar que se sentía “inseguro” de permanecer refugiado en Costa Rica porque aún recibía amenazas por su papel como opositor al gobierno de Nicaragua.

Este miércoles 10 de enero volvió a ser atacado a balazos desde una motocicleta, esta vez junto a su esposa, Nadia Robleto, cuando viajaban en automóvil por San Pedro, Montes de Oca. La pareja, precisamente, se dirigía a hacer una gestión de una de sus hijas porque estaban preparando para esta semana un viaje a Estados Unidos, país que les concedió refugio dadas las amenazas que afrontan en Costa Rica.

Maldonado habló con La Nación el 19 de setiembre del 2023. En esa entrevista exclusiva con este medio, desde una casa donde recibía protección, contó que no solo él ha sido amenazado, sino otros nicaragüenses que cuestionan el régimen. Apuntó que ya uno fue asesinado acá. Este medio no había publicado esta información a la espera de confirmar las declaraciones.

La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), que supuestamente conoce el caso de Maldonado y le dio protección, nunca respondió las preguntas enviadas por correo electrónico. El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, se limitó a responder: “Si es caso de la DIS, sería con ellos lo correspondiente”. El Ministerio Público, en tanto, indicó que no tenía ningún expediente abierto relacionado con investigaciones sobre persecución contra Joao Maldonado.

A continuación la entrevista completa con Maldonado:

—¿Cuál es su situación actualmente en Costa Rica?

—Me encuentro en calidad de refugiado, ya tengo cinco años de estar en Costa Rica. Yo entré el 14 de agosto del 2018 (luego de las multitudinarias protestas en Nicaragua en las que más de 300 personas fueron asesinadas).

—¿Se siente inseguro en Costa Rica?

—Efectivamente, me siento como te digo, con bastante precaución e inseguro también. Tuve un atentado el 11 de setiembre del 2021 y ahora ya he recibido amenazas nuevamente.

—¿Lo está protegiendo el Estado costarricense? ¿Cuáles son los planes? Copiado!

—En este momento estamos en un proceso de resguardo, tomando todas las medidas de seguridad y hay cosas que no se pueden comentar por respeto a todo el proceso.

—¿Lo están resguardando porque corre peligro?

—Sí, efectivamente. Las amenazas nuevamente han aparecido y estamos en situación de riesgo.

—¿Y estas amenazas de dónde provienen?

—Del régimen de Nicaragua y la dictadura. Las investigaciones del atentado que sufrí en 2021 ya descubrieron que vienen de Nicaragua. Y no soy solo yo, en Costa Rica no he sido el primero.

Desde setiembre del 2023, el nicaragüense Joao Maldonado estaba bajo la protección de la DIS, tras recibir amenazas de muerte.

—¿Qué le dijeron las autoridades costarricenses: ‘te vamos a proteger porque vos corres peligro’? ¿Así se lo dijeron claramente?

—Sí, bueno, nosotros, como te explico, ya habíamos entrado en un proceso de protección después del primer atentado y, actualmente, se me ha dicho que hay una amenaza y que tenemos que estar bajo resguardo.

—¿Usted y toda tu familia cercana?

—Sí, así es.

—¿Costa Rica los va a sacar del país?

—Bueno, eso es lo que no sé todavía. Todo eso es un proceso que va por etapas. En la primera etapa es resguardar la integridad física de la persona. Posteriormente, no sabría decirte pues tendría que pasar en los otros procesos.

—¿Qué arrojan las primeras investigaciones del atentado del 2021?

—Las investigaciones lo que han arrojado es que fue un operativo muy bien planificado, incluyó bastantes recursos, tanto económicos como humanos y, efectivamente, que era gente de Nicaragua, la mayoría de números son de teléfonos nicaragüenses y algunas personas ya identificadas también son de allá.

—¿Ya los identificaron?

—Sí, ya hay personas identificadas, ya lo único que se está esperando es ver el tema jurídico. En este país es bastante tedioso el tema jurídico para el allanamiento, cateo de casas y órdenes de captura. Ya se está en ese proceso. Hay gente identificada tanto de Nicaragua como de Costa Rica.

—¿El gobierno de Ortega opera aquí en Costa Rica para perseguir a opositores?

—Así es, aquí hay una base del gobierno de Ortega, hasta donde tenemos información, de gente que estuvo participando en los años 80 aquí en Costa Rica, inteligencia del ejército, la seguridad del Estado que, actualmente, está operando aquí. Ha habido, incluso, no solamente un atentado en mi contra, hubo un asesinato meses antes de un muchacho, que saliendo de su trabajo le dispararon por la espalda.

—Cuando lo amenazan, ¿qué le dicen?

—Ellos hablan de que van a hacer justicia. Dicen que por traicionar a la patria, por deshonrar la soberanía nacional, por terrorismo. Ellos dicen eso para justificar las acciones que puedan cometer, así como hicieron el atentado del 2021. Buscan ante la militancia, levantar la moral, cosa que les cuesta hacer.

—¿Cree que el atentado y las nuevas amenazas se deben a su participación en el gobierno, en el partido sandinista?

—Con la gente que salió del Frente Sandinista se han ensañado bastante, han dicho que somos traidores. Los que han traicionado lo ideal han sido ellos, ellos son los que se han enriquecido, los que han traicionado a la mayoría de los nicaragüenses, por no decir a todo el país. Nosotros únicamente lo que hicimos fue levantar nuestra bandera, que es la azul y blanco.