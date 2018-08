“Le hice consulta al abogado, la recomendación es no reunirse con él, es lo más pertinente. Si el señor me hubiera agarrado a golpe en la calle, le habría pedido medidas para que no se acerque. Hay que entender que es un tipo de violencia, es un tipo de agresión, por esa razón no me sentiría tranquila de reunirme con él y mucho menos de forma privada como él propone”, declaró Acuña.