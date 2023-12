Iván Barrantes afirma que Calixto Chaves le pagó directamente por labor en segunda ronda

El mercadeólogo Iván Barrantes declaró este miércoles que el empresario y exministro Calixto Chaves, exdirector de campaña del presidente Rodrigo Chaves, le pagó directamente por sus labores de asesoría de cara a la segunda ronda electoral del 2022.

Alegó que los pagos no pasaron por las cuentas del PPSD ni se reportaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) porque se trató de una negociación entre dos privados.

Así lo dijo Barrantes ante la Comisión investigadora del financiamiento electoral de la Asamblea Legislativa, consultado por varios congresistas.

De acuerdo con el consultor político, él era asesor personal de Calixto Chaves, uno de los hombres de confianza del mandatario y actual asesor ad honorem.

“Empecé a trabajar formalmente, con don Calixto, ayudándolo en la forma en que me lo solicitó, aproximadamente en la tercera semana de febrero del 2022, pasada la primera vuelta, luego de que finalizamos el trabajo con Nueva República y se dio esa aproximación”, dijo.

Consultado por el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), Barrantes alegó que él no trabajó para la campaña, sino directamente con el director del equipo electoral de Rodrigo Chaves.

LEA MÁS: Calixto Chaves confirma que es asesor de Rodrigo Chaves con oficina en Casa Presidencial

Además, el estratega adujo que el pago era un convenio entre Calixto Chaves y él, “entre privados que pactan una relación de cosa-precio”. Explicó que lo asesoró “en las dudas, inquietudes y cosas que él me pidió”, pero negó que trabajara para la campaña del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Robles comentó que, en ese mismo foro, Calixto había negado que Iván Barrantes hubiese ejercido algún puesto en el equipo de campaña de Chaves.

“Es que esa respuesta es correcta, yo no era cercano a la campaña. De hecho, siempre fui considerado una amenaza a la campaña, a los intereses de doña Pilar (Cisneros) y Federico (Cruz) de como querían manejar la campaña”, alegó Barrantes.

Luego de su audiencia, La Nación preguntó de nuevo a Iván Barrantes cuál era el tipo de asesoría que le daba a Calixto Chaves, y respondió que básicamente lo que hace es diagnosticar el mercado por medio de “análisis e investigación”.

“Yo le iba diciendo lo que iba viendo, lo que iba observando, detectando, lo que yo consideraba que no estaba funcionando”, dijo.

Barrantes rechazó que hubiese dado asesoría a la campaña, porque “yo no estaba dedicado exclusivamente a asesorarlo en eso, fueron varios temas, eso fue como un addendum; tanto así que no nos reuníamos todos los días, yo no iba a casa de campaña, yo no tenía reuniones de campaña ni nada”.

Sobre el pago, dijo que Calixto y él tienen un acuerdo entre ellos de toda la vida; se le preguntó cuál era y respondió: “Es un tema entre privados, yo no revelo ningún trato que tenga con la empresa privada”.

Nuevamente, Barrantes rechazó que esa adenda de temas electorales se tuviera que reportar ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por ser Calixto Chaves director de la campaña de Rodrigo Chaves y, al fin y al cabo, eran consejos sobre temas electorales.

“Yo creería que no. Si fuera así, medio país debería estar en delito”, dijo, y apuntó que durante este año ha estado desligado de Calixto Chaves, “desde que he tomado una posición más crítica con el gobierno”.