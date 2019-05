“Se me indicó que, como iba a ganar más, debía aportar una parte del incremento que representaba el salario con respecto al puesto anterior. Se me indicó que iba a ocupar una plaza con mejor salario, misma que ocupaba hasta ese momento la señora Xinia Oporta Cortés, esposa del señor Abelino. A doña Xinia la trasladaron a otro puesto de categoría inferior. El dinero que me exigían depositar tenían como objeto compensar el rebajo salarial que sufrió doña Xinia con motivo de ese traslado”.