INA desistió de contratar al Sinart por improbación del presupuesto

El abogado Juan Alfaro López, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), confirmó ante diputados que investigan los contratos de la agencia de publicidad del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), que debió desistir de una millonaria contratación publicitaria con esa entidad debido a que la Contraloría General de la República le improbó al Sinart el presupuesto.

Se trataba de una contratación de ¢208 millones anuales, bajo la partida presupuestaria de publicidad y propaganda, con el objetivo de ejecutar una estrategia que él consideraba “necesaria para el cumplimiento de los objetivos institucionales”.

Alfaro fue convocado a audiencia en la Comisión Investigadora de los Contratos de Publicidad del Sinart para explicar las razones por las cuales él asumió en agosto del 2023 las funciones de la Jefatura de Asesoría en Comunicación, desde donde ordenó a la Unidad de Compras Institucionales del INA contratar a la agencia de publicidad del Sinart de forma directa, sin concurso público.

Ante pregunta del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, Alfaro explicó que el trámite no se concretó. “Al final, durante el proceso, se recibe la información de que, por la improbación del presupuesto por parte de la Contraloría, Sinart estaba imposibilitado de recibir nuevas contrataciones. Entonces, tuvimos que desistir del trámite”, indicó.

Alegó que él asumió las funciones de jefe de Comunicación por jubilación de la persona que tenía ese cargo. Negó, bajo juramento, que hubiera recibido presiones desde la Casa Presidencial para que el INA contratara con el Sinart.

Consultado por la diputada oficialista Ada Acuña, Alfaro respondió que actualmente no existe ningún contrato entre la institución que él preside y la agencia de publicidad del Sistema de Radio y Televisión. Añadió que durante su gestión al frente del INA, desde mayo del 2022, cuando asumió el mando el presidente Rodrigo Chaves, no se ha invertido ni un colón en contratar a esa agencia, pues, precisamente, la contratación que se iba a realizar el año pasado finalmente no se dio.

Dentro de los servicios que Alfaro buscaba contratarle al Sinart, estaban un plan de medios anual, nacional y regional, “con medios de comunicación masiva y respaldada con una estrategia previa antes de su ejecución”. También el establecimiento de métricas, análisis de indicadores de desempeño de las redes sociales institucionales, específicamente, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter y TikTok. De igual forma, solicitó la medición del impacto de la pauta en los medios contratados y el monitoreo de noticias relacionadas directa o indirectamente con el INA.

Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR) improbó al Sinart los presupuestos presentados debido a inconsistencias, falta de información e incumplimientos de principios presupuestarios. Por esa razón, a la agencia de publicidad estatal le fue imposible incorporarlos en su plan de gastos.