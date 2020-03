“Pensamos en injusticias como la desigualdad de ingresos por trabajo igual al de los hombres; el flagelo del desempleo que es mayor entre las mujeres; el trabajo doméstico y las labores de cuido que muchas veces no son reconocidos; la situación de pobreza de miles de mujeres que no pueden acceder al trabajo formal o que no cuentan con apoyo para la crianza de sus hijos, lo que les impide ingresar al mundo del empleo”, indicó la Conferencia Espiscopal en un comunicado.