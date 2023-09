Iary Gómez renuncia a Grupo Extra

Iary Gómez, quien durante dos meses fue la directora del Grupo Extra, el cual publica Diario Extra, dejó el cargo este miércoles al aducir que el nuevo propietario de ese medio de comunicación desea implementar cambios en la línea editorial.

“Cada dueño hace sus cambios necesarios según su conocimiento. Don Óscar Gutiérrez compró el periódico hace dos meses y medio. Desde la mañana de este miércoles conversamos sobre dejar la dirección por mutuo acuerdo.

“Yo me retiro y él sigue adelante con su proyecto. La salida se dio por la tarde. Es doloroso, obviamente, siempre trabajé con mi padre. Ya son 20 años de trabajar en este medio, pero yo soy respetuosa con los cambios que harán”, afirmó a La Nación.

Grupo Extra fue fundado por William Gómez en 1978, quien, al morir, en 2011, lo dejó en manos de su hija.

El pasado 1.° de junio ella anunció el cierre de operaciones al alegar reducción en ventas del impreso y caída en la pauta publicitaria. Sin embargo, el 28 de ese mes, informó de la venta a Óscar Gutiérrez Lachner, presidente y gerente general de Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.

Grupo Extra confirmó la salida de Gómez por medio de un comunicado en el cual indicó que la periodista María Siu, quien ha hecho carrera en ese medio, asumirá la dirección en forma interina. También indicó que todo se debe a un proceso de cambio para “modernizar” la empresa.

“Conforme con el anuncio hecho hace varias semanas, los medios de comunicación que forman parte del Grupo Extra han iniciado un proceso de modernización con el fin de ofrecer una alternativa remozada a nuestros lectores y anunciantes.

“Hoy, nos hemos reunido con los diferentes equipos de trabajo de la empresa, como parte del desarrollo de esta hoja de ruta que hemos trazado para este importante grupo de medios de comunicación. Uno de los primeros movimientos será el cambio de oficinas, inversiones en áreas de circulación, puntos de venta y el canal de televisión para fortalecer la posición del ecosistema de medios de comunicación del Grupo”, indicó la empresa.

¿Posible candidatura para alcaldía? Copiado!

La Nación también le consultó a Gómez sobre la versión que circula de que aspira a ser candidata a la alcaldía de Alajuela en los comicios de febrero del 2024.

“Me lo han preguntado, pero todavía no se ha tomado la decisión real, todavía es un rumor, no hay nada confirmado. Me buscaron hace como un mes, pero no me han vuelto a llamar. Yo dije que si estaba entre las posibilidades, lo podía estimar, pero no han vuelto a llamar”.

En su red social de Facebook, Gómez también se despidió de sus lectores.