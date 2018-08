Sobre la necesidad de sentar las responsabilidades porque la administración Solís Rivera no le advirtió oportunamente del hueco en el presupuesto, Aguilar dijo que el asunto por definir es la premisa con que se consideraron los canjes de deuda, que no se dieron como se esperaba, y definir “si esas colocaciones de deuda a corto plazo era prudente o no asumirlas”, tomando en cuenta las condiciones de mercado en noviembre y diciembre pasados.