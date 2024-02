Grupo promueve creación de nuevo partido político: ‘Costa Rica se está deteriorando’

Un grupo coordinado por el periodista y filósofo, Miguel Martí Volio, coordina la creación de un nuevo partido político como alternativa a la dinámica de confrontación, polarización y división que se ha generado durante las últimas dos décadas.

Así lo explicó Martí, quien detalló que realizarán su primera reunión el próximo sábado 16 de marzo. Ese día, se debatirá el primer manifiesto, el nombre de la agrupación y el proceso para inscribirse ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Añadió que varias decenas de interesados consideran que “el país se está deteriorando y hay que hacer algo”.

Si bien algunas de estas personas tiene pasado en otros partidos, otras nunca han participado en la política, dijo Martí, quien argumentó que aún no tiene autorización para hacer públicos sus nombres.

“Dada la situación en que se encuentran los partidos políticos, se acerca gente que en algún momento estuvo en otras divisas, y eso nos parece muy bien. Ojalá el nuestro sea un movimiento donde se puedan encontrar personas de diversas procedencias, de diversos sectores, y que, en conjunto, podamos empezar a formular propuestas para beneficio de las mayorías”, declaró el filósofo.

El periodista y filósofo Miguel Martí es uno de los líderes de la nueva agrupación política que está en ciernes. Foto: John Durán. (JOHN DURAN)

Martí resaltó que la propuesta de una nueva agrupación política surgió luego de que un grupo de personas coincidió en su preocupación por el estado del país.

“Desde hace muchos años Costa Rica se ha venido polarizando, fragmentando; se han creado estancos, tribus, cada una defendiendo su interés particular. Esto es legítimo en democracia, pero sentimos que en esa dinámica de confrontación, polarización y fragmentación se perdió la necesidad de construir colectivamente el interés nacional, y trabajar en función de un proyecto amplio, inclusivo”, sostuvo el entrevistado.

Como metáfora, Martí expresó que en Costa Rica la marea sube, pero eleva a unos botes más que a otros, es decir, hay una desigualdad estructural.

“Estamos entre los países más desiguales de América Latina. Además, hay una pobreza que no baja. Nuestro país se está deteriorando y los problemas que enfrentamos no se resuelven. Como dijo Einstein, ‘locura es pretender resultados distintos haciendo lo mismo’; entonces no podemos seguir enfrascados en esta lógica, tenemos que generar una propuesta que reconozca que todos los sectores son necesarios”, afirmó el periodista.

Añadió que los impulsores coinciden en que los problemas del país son sustanciales y, por lo tanto, ningún gobierno puede solucionarlos por sí solo.

“Hay temas que no podemos seguir posponiendo. Tenemos que rescatar la salud pública, la educación pública, mejorar de manera importante la seguridad pública, pero se necesita un nuevo tipo de liderazgo político, con una comprensión distinta, que tenga la claridad, la voluntad, y la genuina disposición de ser una fuerza que permita convocar a todos los grupos de la sociedad”, destacó el entrevistado.

Martí descartó que el nuevo partido asiente sus bases en una postura ideológica política específica, ya que “eso le dice muy poco a la gente”. Al contrario, buscarán organizarse en torno a cuatro valores que consideran esenciales:

La democracia con amplia participación ciudadana. La justicia social. Los derechos humanos. La integridad. El cuidado del planeta.

“Estos valores son los que nos deben dar cohesión interna, marcarnos un rumbo; no solo nos inspiran, también deben concretarse. Deben ser el pilar de las propuestas programáticas, un conjunto de propuestas para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia en torno a la justicia social, el rescate de la educación, la salud y la seguridad”, afirmó el entrevistado.

Finalmente, Martí aseguró que desean relanzar el concepto de la concordia. Recordó que el primer acto fundacional de Costa Rica fue el Pacto de Concordia, adoptado el 1.° de diciembre de 1821.

“La nuestra es una sociedad llena de energía positiva y constructiva, pero que hasta el momento no ha sido conectada por partidos políticos. Entonces, nosotros creemos que es importante que aparezca una nueva alternativa que al menos intente, con toda autenticidad y sinceridad, conectar con esa energía positiva que hay por todo Costa Rica”, concluyó el filósofo.