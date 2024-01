Funcionarios del TSE irán en helicóptero a dejar papeletas en zonas indígenas

El próximo lunes 15 de enero, empezarán a salir hacia las comunidades las papeletas para las elecciones municipales del domingo 4 de febrero. Los camiones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) serán escoltados por la Fuerza Pública desde Desamparados, donde están las bodegas, hasta los diferentes cantones. No obstante, hay dos casos especiales: los territorios indígenas y la Isla del Coco.

Debido a su lejanía y difícil acceso, la logística para el traslado de papeletas a estas localidades será diferente. El director del Registro Electoral del TSE, Héctor Fernández, explicó que, en el caso de las zonas indígenas, las papeletas se llevarán en un helicóptero de la Fuerza Pública.

Funcionarios del Tribunal se trasladarán desde el jueves 1.° de febrero, como previsión en caso de atrasos por mal clima o emergencias. Fernández explicó que estos personeros reciben capacitación especial en temas de supervivencia en montaña e, incluso, llevarán consigo suero antiofídico, en caso de la mordedura de una serpiente.

“Nosotros enviamos a nuestros funcionarios a un punto coordinado, Turrialba, por ejemplo, y a partir del jueves o viernes antes de la elección llega un helicóptero que los traslada a las comunidades. Tenemos especial cuidado en el empaque de las tulas porque ahí no podemos hacer reposición de materiales.

“De hecho, empezamos jueves porque a veces, por el clima, no se puede ese día; entonces, tenemos que tener una ventana de tiempo. Son personas a las que damos varios cursos, incluso de supervivencia, porque nuestros funcionarios permanecen ahí hasta el lunes o martes, dependiendo del clima”, subrayó Fernández.

Respecto a la junta de receptora de votos que se instalará en la Isla del Coco, distrito de Punarenas ubicado a más de 500 kilómetros de la costa pacífica, el director del Registro Electoral explicó que las papeletas salieron de las bodegas este viernes 12 de enero.

“Hay una sola tula que ya salió, que es la de la Isla del Coco. Se empacó ayer jueves y hoy en la mañana salió para Puntarenas. Esperamos que en la tarde ya se embarque rumbo a la isla”, declaró el funcionario.

El Tribunal Supremo de Elecciones preparó material con información electoral en el idioma de los territorios indígenas costarricenses, ya sea gnobe, bribri, cabécar o maleku. (Albert Marín)

En total, el Tribunal Supremo de Elecciones deberá trasladar 6.469 tulas, que es como se le conoce a los paquetes que contienen todos los materiales necesarios para instalar una junta receptora de votos.

Cada tula incluye 40 artículos, entre ellos papeletas, lapiceros, documentos y mamparas para proteger la privacidad del voto. Se abrirán más de 2.100 centros de votación en todo el país.

Para preparar los materiales electorales, el TSE acondicionó una bodega en San Rafael Arriba de Desamparados, donde instalaron bandas transportadoras y una línea de producción que debe seguir estrictos controles de seguridad. Trabajan de lunes a viernes de 8 a. m. a 9 p. m.

Todo el trabajo es monitoreado mediante cámaras y, al final de la línea de producción, a cada tula se le coloca un dispositivo de localización y una banda de seguridad para garantizar que no se abra hasta el 4 de febrero.

El TSE también debe enviar a las juntas los equipos necesarios para implementar el voto electrónico. Como estas herramientas pesan en total 15 kilogramos, su distribución se hace una semana antes con funcionarios propios.

“Incluso el sábado antes de la elección hay una prueba en todos los centros de votación con los miembros de mesa, para que puedan activar el equipo, cerciorarse de que todo esté listo y cargado. Hacemos una prueba como si fuera el inicio de la votación y nuevamente lo guardamos para el domingo volverlo a colocar”, explicó Fernández.

Estos bolsos de color azul, identificados con el logo del TSE, son las tulas, en las cuales se transporta todo el material electoral para abrir una junta receptora de votos. (Albert Marín)

Fernández detalló que el jueves 11 de enero empacaron las tulas que se enviarán a Desamparados, Aserrí, Puriscal y Turrubares. Este viernes, prepararon las papeletas del sector central de San José, incluyendo San Sebastián, Hatillo, Pavas, Uruca, Barrio México, El Carmen y Zapote.

“El lunes 15 empezamos con la distribución de cuatro rutas, que es alrededor del 30% del total de tulas. Para el 20 de enero, ya deberíamos haber finiquitado la entrega y quedaría coordinar básicamente toda la seguridad del país”, detalló el director del Registro Electoral.

Fernández recordó que las tulas son custodiadas por la Fuerza Pública hasta el próximo 27 de enero, cuando integrantes de las juntas receptoras de votos se presenten a retirarlas. Estas personas son las encargadas de cuidar el material electoral y llevarlo a los centros de sufragio el 4 de febrero.

“Por eso vamos a ver, como en todas las elecciones, a personas con la tula en la espalda como si fuera una mochila, yendo a custodiarla. Y eso es lo bonito de este proceso, porque a lo largo de tantas elecciones vemos que siempre hay una mística, una consciencia de la persona que toma el cuidado de la tula. Hasta la fecha nunca se nos ha extraviado ninguna”, destacó el funcionario.

De forma jocosa, Fernández reconoció que les ha ocurrido que la persona encargada no llegue con la tula a las 5:30 a. m., según lo pactado. No obstante, en la mayoría de las ocasiones la persona se quedó dormida, no le sonó la alarma o se enfermó.