Frente Amplio impulsará moción de censura contra la ministra de Salud, Joselyn Chacón

Los diputados del Frente Amplio anunciaron este miércoles que preparan una moción de censura en contra de la ministra de Salud, Joselyn Chacón.

De acuerdo con el diputado Antonio Ortega, la moción se fundamenta en la salida de científicos de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE) por diferencias técnicas con Chacón, así como los ataques contra medios de comunicación y periodistas, reconocidos por la propia jerarca.

“Esto es por un acumulado de pésimas decisiones, por acción y por omisión, en este importante ministerio. Ha provocado que especialistas voluntarios en materia sanitaria se alejaran y salieran de su trabajo como asesores ad honorem; provocando inestabilidad de la sanidad pública con consecuencias palpables”, aseguró Ortega.

El frenteamplista agregó que “a esto se le suma también la agresión, las amenazas y el irrespeto de la señora Joselyn Chacón para con la libertad de prensa, para con los periodistas, para con los medios de comunicación”.

“Creemos que esas conductas no tienen cabida en una democracia como la que queremos preservar y construir”, concluyó Ortega.

Consultado este miércoles sobre el movimiento impulsado por la fracción frenteamplista, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, expresó que él apoya plenamente a la jerarca a pesar de los cuestionamientos.

“Yo opinaré cuando vengan los diputados, pero reitero mi apoyo absoluto a todos los miembros del gabinete que quedaron hoy, y que están hoy. Y mientras tengan mi apoyo estarán ahí”, manifestó Chaves.

Enseguida, cuestionó que diputados impulsen una moción de censura en contra de uno de sus jerarcas. “Vea qué interesante. Los que hablan de la institucionalidad, de la separación de poderes, etcétera; eso es una calle de una sola vía, hacia ellos, en muchos casos”.

La censura a los ministros del Poder Ejecutivo es una potestad que la propia Constitución Política le da a los legisladores en el inciso 24 del artículo 121.

Este menciona que los diputados pueden recurrir a la censura de ministros cuando “a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos”.

Este mecanismo existe en múltiples países que viven en democracia. Usualmente, el Congreso aprueba una moción de censura para exigir la responsabilidad política de un alto jerarca de Gobierno por un uso indebido de su cargo público.

A diferencia de la regulación de otras naciones, en Costa Rica un voto de censura no obliga al presidente de la República o al jefe de Estado a separar al jerarca cuestionado por el Congreso. Esta funciona como una declaración conjunta de la Asamblea Legislativa.

Para aprobar una moción de censura en nuestro país, se requiere de los votos de al menos 38 diputados.

Las críticas a Joselyn Chacón

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, acudió este lunes a la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, por los pagos a Alberto Vargas, administrador del trol Piero Calandrelli, aparentemente para atacar a periodistas y diputados.

Luego de haberlo negado en una conferencia de prensa del Gobierno, en la que estuvo el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la jerarca de Salud reconoció haber pagado para “lastimar” medios de comunicación al final de la comparecencia.

“Quiero dejar claro que nunca pagué para lastima a ningún diputado, a los medios sí, hay tres medios que se pasan de tergiversar la verdad”, declaró Chacón ante los diputados. Sus palabras quedaron grabadas en la transmisión de la Asamblea Legislativa.

Un día después, sin embargo, la jerarca envió a través de la oficina de prensa del Ministerio de Salud una transcripción de lo que supuestamente dijo en la comisión legislativa.

La transcripción no coincide literalmente con lo que se escucha en la grabación oficial del Congreso. En todo caso, la ministra no aclaró si se desdecía o no de lo relatado bajo juramento ante la comisión de la Asamblea Legislativa.

Joselyn Chacón admite haber pagado para ‘lastimar’ a medios

La jerarca también fue interpelada, el 6 de setiembre anterior, por el manejo de la vacunación de menores de edad en contra de la covid-19.

Los diputados decidieron interpelar a la ministra luego de que el Hospital Nacional de Niños reportó un incremento en casos de menores contagiados de covid-19, lo que provocó la saturación de los servicios y los salones de cuidados intensivos de ese centro médico.

La ministra de Salud, Joselyn Chacón, compareció ante los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales, asesorada de su abogado, Juan Diego Castro. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Otro hecho que los diputados frenteamplistas le achacan a la ministra de Salud es el desmantelamiento de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, un órgano asesor técnico y científico con criterio independiente.

En enero, renunciaron cinco especialistas a ese órgano, mientras que en octubre anterior ocurrió otra salida. Los especialistas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), expertos en Virología, Inmunología, Infectología, Microbiología y Epidemiología, fueron los que abandonaron ese grupo en el último mes.

Cuatro renuncias más desmantelan grupo de científicos asesores de Salud en covid-19

De esta forma, el grupo técnico queda solo con tres integrantes, quienes pertenecen a la Dirección de Vigilancia de la Salud, del Ministerio de Salud, y al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), adscrito a Salud y que, por lo mismo, no pueden renunciar.

La desbandada la inició la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, que dejó el grupo el 14 de octubre del 2022 para dedicar tiempo a atender el pico de infecciones respiratorias y la actividad hospitalaria, según confirmó a La Nación.

Siguió la viróloga de la UCR, Eugenia Corrales Aguilar, quien se apartó del comité el 16 de enero pese a ser ratificada en su puesto por la ministra Joselyn Chacón.

Corrales envió una carta a la jerarca donde le indicó las razones de su dimisión: “Desde que usted es jerarca de tan importante institución no se ha podido garantizar una asesoría de alta calidad científica que permita al personal de primera línea de defensa contra covid-19 ni a la población costarricense tomar decisiones y medidas adecuadas en la prevención y mitigación de estas enfermedades.

“Además, en los últimos meses, su gestión se ha convertido repetidamente en objeto de informes engañosos e incorrectos, se han brindado recomendaciones y cambiado medidas sin revisión ni validación por el grupo técnico”.

El equipo al cual pertenecía la viróloga también asesoraba a la ministra en influenza y otras enfermedades respiratorias.

Como respuesta a la salida de la científica, Chacón dijo: “Desde el Ministerio de Salud estamos convencidos de que además de las recomendaciones técnicas, debemos valorar temas económicos que repercuten directamente en la salud pública de la población”.