“Se permite el acceso al registro, al repositorio, pero no se regula. No dice cuáles son los límites que no se pueden traspasar. Entonces, por ejemplo, existen un montón de cámaras en la ciudad sin que implique mayor cosa, pero si esas cámaras se conectan a una central de datos de reconocimiento facial, usted puede decir ‘yo quiero ver dónde está esta persona que está en fuga’, y ahí diríamos que es buenísimo.