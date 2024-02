Excandidata a alcaldesa denuncia comentario violento de consultor del PLN en su contra

Karla Prendas, excandidata a la Alcaldía de Puntarenas, denunció públicamente el comentario que hizo en su contra Elliot Coen Riba, quien se desempeñó como consultor en comunicación del Partido Liberación Nacional (PLN) durante la campaña municipal que terminó el pasado domingo 4 de febrero.

En un artículo publicado en el sitio web La Revista CR, el consultor político hizo una referencia a la exdiputada Prendas, quien dejó las tiendas del PLN y se postuló a la Alcaldía por el Partido Liberal Progresista (PLP).

Coen escribió que ella “levantó sus enaguas arriba de las rodillas para ver si alguien la llevaba y Feinzaig la subió”.

En su perfil de Facebook, Prendas calificó lo escrito por Coen como “declaraciones llenas de irrespeto, estereotipos de género y violencia”.

“La construcción de una cultura en condiciones de igualdad y sin machismo es parte de mis luchas; deben de aprender a analizar a las mujeres en el contexto tal cual: líder, inteligentes, fuertes y capaces”, expuso la excandidata, quien quedó en segundo lugar por detrás del aspirante de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Randall Chavarría.

LEA MÁS: Alcaldes electos

Además, Prendas lamentó que el PLN “no aprende”, sino que “empeora”, pues adujo que, precisamente en su carta de renuncia a este partido, expuso “estos niveles de violencia tan normalizados que se viven en esta cultura partidaria”.

Elliot Coen emitió disculpa pública

En un comunicado emitido la tarde de este miércoles, Coen se disculpó “por la falta de perspectiva de género” en el artículo que publicó.

“Como muchos hombres, estoy aprendiendo y desaprendiendo para sumar como aliado y de forma sustantiva a favor de los derechos humanos de las mujeres. Mi texto no representa para nada la ideología del Partido Liberación Nacional como se ha querido señalar”, justificó.

También, alegó que asume su responsabilidad y que seguirá capacitándose para “expresar de manera equitativa y libre de violencias” sus opiniones.

Argumentó que ha trabajado por muchos años en la Incubadora de Liderazgos Políticos Más Costa Rica, promoviendo liderazgos de hombres y mujeres “sin distinción alguna” y que impulsó una campaña contra la violencia hacia las mujeres.

“Agradezco a mis amigas activistas, quienes, con generosidad, me han hecho ver el craso error cometido en la selección de palabras del artículo de opinión publicado en La Revista. No hay justificación alguna, solo seguir desaprendiendo y escuchar a quienes llevan años en la lucha”, dice su comunicado, en el que no hizo referencia específica a Karla Prendas.

En el artículo de opinión, titulado “El gran perdedor fue Costa Rica”, Coen lamentó la poca participación ciudadana en las elecciones municipales y argumentó que, si bien la prensa señaló al PLN como el principal perdedor de la elección municipal, el país es el que más perdió.

Además, comparó la salida del PLN de Humberto Soto, actual alcalde alajuelense, quien pasó a otro partido para luchar por la reelección (sin resultar electo), con el caso de Karla Prendas.

Ataque a Prendas resonó en el plenario y en el PLN

Karla Prendas alegó que las autoridades del PLN conocen de la situación de las mujeres en el partido y, en lugar de actuar, “se acomodan y guardan silencio, y lo siguen fomentando”.

Consultada por La Nación, la encargada de Comunicación del PLN, Marcela Villalobos, confirmó que a Coen se le contrató una asesoría en redes sociales para la campaña municipal y que el contrato finalizó el día de las elecciones cantonales, es decir, el domingo pasado.

Frente a la denuncia hecha por Karla Prendas, la diputada Carolina Delgado, como presidenta del Movimiento de Mujeres del PLN, exigió respuesta de parte de las autoridades frente a lo publicado por Coen.

La legisladora aseguró que lo dicho por el consultor es “contrario a los principios, valores y luchas que el PLN ha realizado en la política costarricense”. Apuntó que ha habido una “lucha incansable de muchísimas mujeres liberacionistas que ha costado sudor, lágrimas y hasta sangre de muchísimas costarricenses, lo cual no debe opacarse ni borrarse por los comentarios del señor Coen”.

En una nota al Comité Ejecutivo Nacional, Delgado exigió una disculpa pública del consultor, “el despido del mismo en la dirección de comunicación del PLN y que nunca más vuelva a ser contratado”.

En un audio, el secretario general de Liberación, Miguel Guillén, adujo que Elliot Coen ya “no trabaja para Liberación Nacional, no es militante ni es parte de ningún órgano del partido, ni tampoco coordina ninguna acción de comunicación en este momento”.

“Lo que publique o diga el señor Elliot Coen lo hace a título personal, no a nombre de Liberación Nacional”, argumentó el dirigente partidista. Guillén alegó que “de ninguna manera pueden aceptar ni tolerar la violencia política, comentarios misóginos o machistas”.

Feinzaig se indignó

La denuncia de Prendas también llegó hasta el plenario legislativo, donde el presidente y jefe de la fracción legislativa del PLP, Eliécer Feinzaig, aseguró que le indignó, le asqueó, le molestó y le enojó el comentario de Coen sobre Prendas.

“A mí, don Elliot, no me mezcle en sus asquerosas fantasías, que yo no soy parte de eso”, reclamó Feinzaig, y leyó otra frase utilizada por Coen en su artículo, publicado este 6 de febrero, pero ya eliminado del sitio web La Revista CR.

En ese extracto, el consultor dijo que cumplir con la paridad horizontal de género, en las papeletas del PLN, “pudo complicar la elección de mejores candidaturas en algunos cantones”.

Feinzaig también exigió una condena de parte de las autoridades liberacionistas. Destacó la reacción de Carolina Delgado y retó a los “demás foros dominados por machos alfa lomo plateado del PLN” a pronunciarse.

En particular, hizo referencia a Ricardo Sancho, presidente del PLN; a Miguel Guillén e, incluso, a Óscar Izquierdo, jefe de la fracción de Liberación Nacional.

Minutos después, Izquierdo tomó la palabra en el plenario y dijo: “Mediten antes de hablar, y que se autorevisen”. Alegó que el reclamo de Feinzaig no correspondía al PLN, por “palabras de un funcionario pagado para una asesoría”.

“Esa no es la posición del PLN. La posición es y seguirá siendo en defensa y participación real y efectiva de las mujeres, no como otros partidos que buscaron mecanismos para evadir la paridad verdadera”, afirmó Izquierdo.

Añadió que, en Liberación, jamás estarán de acuerdo con ninguna alusión en contra de ninguna mujer, sea de su propio partido o de otro.

“Lamento mucho que, mientras tanto, haya personas electas por otros partidos que han amenazado a los contrincantes y siguen ahí, electos por esos partidos. Cuando el techo es de vidrio, hay que tener mucho cuidado”, dijo Izquierdo.

El jefe del PLN se refería al regidor electo del PLP en Puntarenas, Gerardo Zúñiga, quien, en campaña, habló de mandar a asesinar a regidores, lo que generó que Feinzaig y Prendas le pidieran renuncia. Dos días antes de la elección municipal, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) no tenía registrada su carta de dimisión al cargo.

LEA MÁS: Candidato del Liberal Progresista se disculpa por hablar de ‘mandar a asesinar’ a regidores

Entonces, Feinzaig le respondió a Izquierdo que la carta de renuncia autenticada por notario existe y pidió que se integre en el acta de la sesión del plenario.

Expresidenta Laura Chinchilla reaccionó

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla, quien también renunció al PLN, dijo que el Foro Político Mujeres condena el lenguaje sexista y vulgar para referirse a las aspiraciones de las mujeres en política y en cualquier otra actividad, por lo que expresaron solidaridad a Karla Prendas.

Colaboró con esta información el periodista Roger Bolaños.