Candidato del Liberal Progresista se disculpa por hablar de ‘mandar a asesinar’ a regidores

Gerardo Zúñiga Zúñiga, candidato a regidor del Partido Liberal Progresista (PLP) en Puntarenas, ofreció disculpas después de sugerir que se mandara a asesinar a regidores que no respalden los proyectos de infraestructura en caso de que la aspirante a alcaldesa de su agrupación, Karla Prendas, gane en la elección local del próximo domingo 4 de febrero.

Las polémicas declaraciones las pronunció el miércoles 3 de enero durante una entrevista en el programa “Hablando al Chile”, de la página de redes sociales Puerto TVCR.

Cuando se le preguntó cómo manejaría una administración de Prendas el eventual rechazo de regidores de oposición a presupuestos para infraestructura vial, Zúñiga inicialmente destacó las habilidades negociadoras de la candidata, quien fue diputada por el Partido Liberación Nacional (PLN) en el periodo 2014-2018.

Uno de los entrevistadores insistió en que existía la posibilidad de que un edil no aceptara los proyectos, a lo cual Zúñiga respondió: “Pues entonces lo vamos a mandar a que lo asesinen porque está en contra del desarrollo, en contra del progreso de la provincia, en contra del cantón Central”.

Consultado este jueves por La Nación, el aspirante a regidor ofreció disculpas y aclaró que en ningún momento pretendía expresar tales ideas, ya que no forman parte de su pensamiento. Subrayó que tampoco está incitando a la violencia.

Zuñiga desvinculó sus declaraciones de la candidatura de Karla Prendas y del PLP.

“Iba a decir que como los políticos corruptos en China, que los mandan al paredón, no sé en qué momento..., fue un zafis, fue una... Iba a decir ‘como en China que mandan al paredón’ y no sé en qué momento me traicionó la lengua.

“Vamos a pedir disculpas, yo me retracto, asumo todas y cada una de las responsabilidades; nada tiene que ver el PLP ni la candidata a alcaldesa. Yo soy abogado de profesión, conozco las implicaciones y, en ningún momento, tiene ninguna connotación y ningún sentido de que estoy llamando a la violencia”, aseveró.

En el 2023, Puntarenas, al igual que todo el país, alcanzó una cifra récord de homicidios. La provincia costera registró 150 asesinatos y una tasa de 29 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional es de 17,2.

Esto la ubica como la provincia con la segunda mayor tasa de homicidios de Costa Rica.

“Sí asumo con mucha humildad el término que usé en el calor de la conversación. Si usted analiza toda la entrevista, ellos no me dejaban ni hablar; sí creo que no manejé la inteligencia emocional en ese momento”, continuó Zúñiga.

El candidato a regidor sirvió como cónsul general en Colombia, durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002), y en Nicaragua, durante el gobierno de Abel Pacheco (2002-2006).

Gerardo Zúñiga fue representante del Movimiento Cívico por Puntarenas. Foto: Cortesía de German Medina

Además de político, es abogado. Ha militado en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y, en las elecciones nacionales del 2022 fue candidato a diputado de Puntarenas por el Partido Nueva Generación (PNG). Luego, durante la segunda ronda, apoyó la candidatura del hoy mandatario Rodrigo Chaves.

La Nación buscó una reacción del diputado Eliécer Feinzaig, presidente del PLP, pero al momento de publicación de esta nota no fue posible obtenerla.