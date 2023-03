Exasesor de Chaves pide perdón a diputados por ofensas desde redes sociales

Los diputados de la Comisión Investigadora de las Finanzas Electorales confrontaron este lunes a Carlos Vásquez Landergreen, exasesor del presidente Rodrigo Chaves, por las ofensas, ataques y mensajes soeces en contra de varios congresistas en redes sociales.

Antes de finalizar su audiencia sobre el financiamiento de la campaña de Chaves, este lunes, el compareciente pidió perdón públicamente a los diputados al argumentar que no tuvo intención de ofenderlos.

Él fue el primer director de operaciones de Costa Rica Próspera, movimiento político que impulsó la candidatura del actual presidente de la República, el cual se postuló por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

En su ofrecimiento de disculpas, Vásquez Landergreen coincidió con los legisladores en que él no debería propagar mensajes de odio y de división a través de sus perfiles de Facebook y Twitter.

“Me convocaron (del movimiento) porque conocían de antemano mis características patrióticas por Costa Rica, a veces enfático, a veces cayendo en errores como los que lamento, ofendiendo a alguien como don Francisco Nicolás, doña Dinorah Barquero, don Manuel Morales o don Ariel Robles.

“Mi intención no es, no ha sido y no será crear divisiones en mi amada patria, crear enemigos en mi vida, crear resentidos alrededor mío; todo lo contrario, soy un humano, pretendo hacer las cosas, soy demasiado apasionado y obviamente termino cometiendo errores”, manifestó.

Agregó: “Por favor reciban don Francisco, doña Dinorah, don Ariel, don Manuel, mis disculpas personales. Les molesté, les ofendí; no fue mi intención”.

Carlos Vásquez Landergreen pidió disculpas a los diputados por publicar ofensas desde sus redes sociales. Él fue director de Operaciones de Costa Rica Próspera, el movimiento que impulsó la candidatura de Rodrigo Chaves. Foto: Captura de pantalla.

La discusión en torno al contenido que el compareciente publica en redes sociales comenzó cuando, en medio de la ronda de preguntas, él pidió respeto al diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN).

“No estoy aquí para escucharlo a usted despotricar contra mi persona, le ruego más respeto”, expresó Vásquez.

En ese momento, Nicolás comenzó a enseñar fotocopias de las publicaciones de Vásquez, en las cuales ofendía a varios diputados de la Asamblea Legislativa.

En las publicaciones de su perfil de Facebook, se encuentran, principalmente, ataques contra congresistas de oposición, en los que usaba palabras como “persona repugnante, corrupción evidente, persona pestilente, parásito corruptor, traidor, falso o desleal”.

“Mire don Carlos, aquí el único que despotrica aquí y en redes sociales es usted, que se la pasa insultando en redes sociales. Lástima que su apariencia de persona seria y respetuosa no la cumpla en redes sociales”, dijo Nicolás.

Enseguida, otros diputados comenzaron a recriminarle a Vásquez el contenido que comparte desde sus cuentas oficiales. Ariel Robles, del Frente Amplio, reprochó los ataques en contra del Poder Judicial, así como otros mensajes soeces que catalogó de machistas y homofóbicos.

“Parece que es uno aquí (en la comparecencia) y otro ahí (en las redes sociales). Primero, porque tienen un enfoque de género evidente, porque muchas de las publicaciones son contra señoras diputadas, una fijación parece que con doña Luz Mary Alpízar (diputada del partido de gobierno) y otras de corte homofóbico también”, declaró Robles.

Aunque los ataques se centran en congresistas de oposición, también ha compartido ofensas contra los oficialistas Manuel Morales y Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD. A esta última sus compañeros de fracción le dieron un voto de censura por una división interna.

“Don Ariel, ¿eso qué tiene que ver con esta comisión?”, le dijo el compareciente al diputado. El frenteamplista contestó: “Tiene que ver con ética y moral, cosa que usted quizás no sepa”.

Nicolás agregó: “No me hable señor de respeto, de decencia, porque esos discursos de odio, esa división es la que está hundiendo al país”. Lo dijo mientras mostraba una imagen de Dinorah Barquero compartida desde su perfil.

Más adelante, la diputada liberacionista tomó la palabra y preguntó a Carlos Vásquez si esa fue una publicación suya. El compareciente dijo que “este es un reenvío de una imagen que llegó a mi cuenta”.

Barquero le replicó: “Ese no es un reenvío, es una publicación”. Y agregó: “Si yo reenvío o republico algo que me mandaron, yo soy responsable de lo que estoy publicando”.

“Yo tengo hijos, tengo nietos, tengo familia, tengo amigos a quienes uno quiere como de la familia e, indudablemente, ese tipo de publicaciones hacen daño no solo al nombre de uno, sino también a la gente que le tiene a uno cariño y le tiene a uno respeto”, dijo Barquero.

Agregó: “Y a quienes no me conocen, les va creando una imagen que no es necesariamente la imagen que se transmite en ese tipo de publicaciones”.

Al término de estos cuestionamientos, Carlos Vásquez pidió que le reservaran unos minutos al final de la sesión porque les debía una disculpa y quería hacerlo bajo su tiempo.