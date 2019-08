“Cuando entré a este trabajo, lo primero que tuve fue un gasto de casi millón 300 en trajes que no necesito, pero tengo que ir en traje, porque es una regla del Poder Legislativo, estúpida regla, porque por mí voy en camiseta, short y en chancletas, como todo el mundo me ve aquí en Jacó. Pero no, hay que cumplirla”, manifestó el restauracionista.