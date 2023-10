En vivo: ‘Nunca se me había solicitado algo así', dice exdirectora legal del Sinart

8:05 p. m.: ‘Nunca se me había solicitado algo así', dice Mariana Fernández Copiado!

Mariana Fernández, exdirectora jurídica del Sinart, declaró que, antes de la gestión de Allan Trigueros como presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), nunca un jerarca le había solicitado contratar a una empresa en específico en más de siete años de trabajar en la institución.

“Nunca se me había solicitado algo así. Me parece que no es correcto”, dijo Fernández, quien confirmó que el expresidente del Sinart le ordenó contratar a la empresa de Christian Bulgarelli y pasó una lista de medios de comunicación que se debía contratar.

Añadió que dimitió porque, de permanecer en el puesto a cargo de labores de contratación administrativa, habría seguido expuesta.

Según dijo Fernández, ella desconoce los criterios técnicos que se usan para escoger la colocación de pauta de instituciones públicas en medios, pero había “toda una política desde Casa Presidencial” en relación con el uso de medios locales.

La diputada Andrea Álvarez dijo tener la percepción de que esa distribución de pauta obedece más a criterios políticos que técnicos.

7:35 p. m.: Expresidente ejecutivo, Allan Trigueros, daba lista de medios por contratar Copiado!

La exdirectora jurídica del Sinart, Mariana Fernández, afirmó que el expresidente del Sinart, Allan Trigueros, le entregó una lista de medios de comunicación a los que se debía contratar para la colocación de publicidad estatal de instituciones públicas.

El diputado Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), le preguntó si, además de la empresa de Christian Bulgarelli, Trigueros le ordenó hacer otra contratación específica. Ella respondió que el exjerarca sí pidió contrataciones específicas de medios.

“Él nos daba una lista de medios que debíamos incluir en las contrataciones”, declaró.

El diputado Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR), le cuestionó si le parecía que lo hecho era moral. Mariana Fernández respondió: “Me parece que se podría haber hecho de otra forma”.

Expuso que Trigueros les daba el listado de medios por contratar en papel impreso, nunca por vía digital, para cotejar con las base de datos.

“Nos daba listas de medios y debíamos confrontar en papel físico, nunca digital, don Allan no mandaba correos electrónicos”, afirmó.

Expuso que, en aquel momento, ella no lo vio incorrecto, pero hoy “me parece que tenía que haberlo visto diferente”.

Robles le preguntó si esos medios fueron contratados. La exfuncionaria contestó que revisaban si los medios cumplían con la CCSS, con Hacienda, con patentes y, si estaban al día, pasaban a la lista de medios.

“Eran contratos poder para hacer después la colocación de la pauta, no era específicamente la colocación de la pauta, porque se supone que el Sinart tiene un departamento especializado, que es el que genera el criterio técnico para la asignación de la pauta y, en principio, la Presidencia Ejecutiva no puede llegar y determinar si se contrata a un medio de comunicación o no.

“Lo que se pretendía era tener la base de medios más amplia posible para poder llegar y hacer el ofrecimiento de los planes de medios a las instituciones y a los clientes.

“Entonces, si el cliente pedía un medio de comunicación, que estuviera en esa base de datos, que tuviera contrato con el Sinart y nosotros lo pudiéramos contratar. Entonces, lo que insistía mucho don Allan era en revisar que estuvieran todos los medios de comunicación posibles, y que se incluyeran esos medios. Entonces, él nos pasaba listas de medios que teníamos que revisar, para que estuvieran incluidas en la base de datos de medios que fuéramos a contratar”.

Mariana Fernández, exdirectora jurídica del Sinart, prestando juramento en la Asamblea. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

7:20 p. m.: ‘Don Allan Trigueros me instruyó' Copiado!

Mariana Fernández, exdirectora jurídica del Sinart, confirmó bajo juramento que el expresidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), Allan Trigueros, le instruyó contratar a la empresa Nocaut, del empresario Christian Bulgarelli, como proveedora de la empresa estatal.

Detalló que la orden fue verbal. Dijo que, en retrospectiva, “lo idea es que este proveedor se incorporara dentro del estudio de mercado o se repitiera el estudio de mercado” que se había hecho para contratar una proveedor de contenido audiovisual.

Según relató, el Consejo Ejecutivo del Sinart había autorizado efectuar contrataciones directas de proveedores, que no requerían de refrendo de la Contraloría General de la República. Este proceso se produjo entre noviembre del 2022 y febrero del 2023.

En ese marco, Trigueros le ordenó contratar a la empresa de Bulgarelli.

“Don Allan me dio una instrucción, él me dio una orden”, dijo. Precisó que ella no recomendó contratar a esa empresa.

“Lo que fue sucedió fue que don Allan me genera una orden, me instruye a realizar un traslado del proveedor a la agencia de publicidad del Sinart, para que contraten a ese proveedor.

“Estaba autorizada la contratación directa, había un margen de discreción. Él asumió la postura e instruye que debe contratarse esa empresa”, declaró.

El contexto

Esta noche, comparece ante los diputados Mariana Fernández Sequeira, exdirectora jurídica del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart). Ella había revelado, por escrito, que el expresidente ejecutivo del Sinart, Allan Trigueros, le dio la orden verbal y directa de contratar sin concurso público a la empresa de Christian Bulgarelli como proveedora de la empresa estatal a finales del 2022.

La firma Nocaut fue contratada para dar servicios de producción audiovisual, a fin de que el Sinart cumpliese con los contratos de manejo de publicidad estatal que al menos 14 instituciones públicas le otorgaron.

En aquella época, Bulgarelli ejecutaba un contrato de $300.000 del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial. De hecho, la exministra de Educación, Anna Katharina Müller, lo identificó como asesor del presidente Rodrigo Chaves en cierta ocasión.

El Sinart había invitado a tres empresas a participar, pero estas fueron descartadas después de la orden de Trigueros.

LEA MÁS: Expresidente de Sinart Allan Trigueros ordenó contratar a empresa de asesor presidencial