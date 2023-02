Elian Villegas y Nogui Acosta se lanzan culpas por riesgo de entrar a lista gris de Unión Europea

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, y su antecesor Elian Villegas se lanzan mutuamente la culpa por el riesgo de que Costa Rica ingrese este martes 14 de febrero a una lista gris de la Unión Europea (UE), debido a la inacción del país para solucionar debilidades en el cobro del impuesto de renta.

El bloque europeo señaló, desde mediados del 2021, como una concesión perjudicial el hecho de que la ley costarricenses no exija pago de impuestos a los contribuyentes radicados en el país, sean personas jurídicas o físicas, por las ganancias obtenidas en otros países producto de rentas pasivas.

Las rentas pasivas son aquellas que tienen que ver con inversiones en las que la persona no tiene una participación activa en la actividad económica; por ejemplo, compra de títulos valores o compra de acciones de una empresa que generan dividendos.

Villegas declaró este lunes a La Nación que él informó personalmente a su sucesor sobre la advertencia de la Unión Europea y sobre la necesidad de implementar reformas en el sistema tributario, para evitar la inclusión en la lista gris de naciones no cooperantes en materia fiscal.

En caso de ingresar a dicha nómina, el país afrontaría un daño para su reputación, un mayor escrutinio en sus transacciones financieras y el riesgo de perder fondos de la UE. Además, los Estados del Viejo Continente podrían establecer restricciones a las inversiones en territorio costarricense.

Costa Rica entraría a lista gris de la Unión Europea

Villegas sostuvo que Hacienda elaboró un proyecto de ley y lo sometió a consulta de la UE para verificar que el texto cumpliese con los requerimientos de ese grupo económico de naciones.

Dicha iniciativa, sostuvo el exjerarca, quedó completamente lista y se la entregó a la administración de Rodrigo Chaves Robles para que la presentara e impulsara ante la Asamblea Legislativa.

No obstante, Villegas alegó que las nuevas autoridades nunca lo hicieron. “El Gobierno (anterior) asumió el compromiso que está indicado en las notas que se le cursaron a la Unión Europea”, manifestó.

En ese sentido, detalló que la administración anterior se había comprometido con dos proyectos de ley. Uno de ellos se presentó. No obstante, al momento de la entrevista, indicó que no tenía a mano el nombre o número del expediente legislativo.

Esto es lo que la Unión Europea pidió a Costa Rica reformar en impuesto de renta

Sobre el segundo proyecto de ley, el más importante, declaró lo siguiente: “Precisamente en una nota que se le remite a la UE, se le envía el texto que iría en ese proyecto para que nos señalen si el texto era acorde a lo que estaban pensando o no. Es decir, ese proyecto quedó absolutamente listo y es el que había que presentar en agosto de 2022 a la Asamblea”.

“Este fue uno de los tantos temas que se conversaron con Nogui Acosta, fundamentalmente, que fue la persona que estuvo ahí, porque hasta donde recuerdo no estuvieron viceministros”, aseveró Villegas, quien sostuvo que el equipo de Tributación Internacional del Ministerio de Hacienda también estaba al tanto de los requerimientos, así como de las fechas de vencimiento.

“Este es un equipo técnico que no cambia con el cambio de ministro. Es el equipo que tuvo toda la capacitación, que trabajó en la redacción y sabía de los plazos. Así es que la administración está absolutamente al tanto de esto”, recalcó.

Costa Rica en riesgo de entrar a lista gris de la Unión Europea

Gobierno responsabiliza a exministro y exembajador

La Presidencia de la República responsabilizó al exministro de Hacienda y al exembajador de Costa Rica ante la Unión Europea, Sergio Alfaro, de haber asumido un compromiso que no dependía del Poder Ejecutivo, sino de la Asamblea Legislativa.

Al ser consultado sobre las afirmaciones de Elian Villegas, Nogui Acosta aseguró este lunes que su antecesor nunca le informó sobre ese compromiso adquirido por el país.

“No es cierto. Nunca dijo que se había comprometido a presentar un proyecto de ley en agosto y tenerlo aprobado en diciembre. Eso nunca lo comunicó ni a la Asamblea Legislativa ni a la sociedad civil, y menos a las autoridades”, expresó Acosta.

El jerarca también argumentó que el Gobierno anterior se comprometió con la Unión Europea a presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma en agosto del 2022 para que fuese aprobado en diciembre de ese año, pero eso lo considera “complemente ilógico” por la magnitud de la reforma y porque no fue comunicado al Congreso.

“No era factible hacerlo en el plazo en que se comprometió”, dijo.

Mientras tanto, Villegas culpó a la actual administración de no presentar a tiempo el proyecto de ley, del cual, insistió, estaban informados.

“El canciller (Arnoldo André) también tuvo conocimiento de esto a partir de la advertencia que hace don Sergio Alfaro y la propia administración Chaves Robles señala, en el comunicado, que desde agosto están buscando cambiar la fecha.

“Es decir, aquí no ha habido, no ha existido un tema de que la administración no supiera que tenía esas obligaciones. Lo sabía y lo que pasa es que no hizo lo suficiente”, señaló Villegas.

La Nación le consultó a Nogui Acosta cuándo fue informado sobre Arnoldo André Tinoco acerca de este compromiso. No obstante, el jerarca no respondió más los mensajes.

Acosta manifestó que tenía la agenda ajustada debido a que debe comparecer, la tarde de este lunes, en la Asamblea Legislativa.

Villegas consultó a UE sobre proyecto

La consulta a la UE sobre el expediente mencionado por Elian Villegas consta en el oficio DM-0443-2022, del 8 de abril del 2022, enviado a Lyudmila Petkova, presidenta del Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea.

“En seguimiento al oficio de este despacho, DM-1410-2021 del 16 de diciembre de 2021, en el cual se expresó nuestro compromiso para enmendar el Régimen de exención de rentas de origen extranjero, se considera importante exponer ante el grupo que usted lidera, la propuesta de acciones concretas que se plasmarían mediante la presentación de un proyecto de reforma legislativa.

“Esto con el fin de que se nos indique si se considera que tales acciones cumplen con los criterios sobre los que Costa Rica está siendo evaluado”, señala el documento.

El oficio fue firmado por Elian Villegas Valverde, así como Carlos Vargas Durán y Elizabeth Guerrero, entonces director de Tributación y viceministra de Ingresos.

“Creo que basta ya de que la administración Chaves Robles esté buscando culpables de su desacierto, de su inacción; es hora de que haga el trabajo que le corresponde y eso incluye negociar con la Asamblea Legislativa, buscar salidas parlamentarias y también conversar con la UE para ver si los alcances de esas salidas parlamentarias son suficientes”, expresó el exministro de Hacienda.

Exembajador responde a Gobierno: ‘No movieron un dedo y ahora quieren que otros paguemos su incapacidad’