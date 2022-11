Eduardo Cruickshank renuncia a Restauración Nacional

Eduardo Cruickshank, expresidente de la Asamblea Legislativa y excandidato presidencial por el Partido Restauración Nacional (PRN), renunció este miércoles a la militancia en esa agrupación política.

La decisión la informó el exdiputado limonense al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) mediante una carta, que también firmó su esposa Jeannette Edwards Van Browne.

Cruickshank confirmó a La Nación su salida y la de su esposa de las tiendas restauracionistas. Aseguró que su renuncia no obedece a alguna disputa o diferencia con la cúpula del partido, sino porque siente que su ciclo en el partido ya acabó.

“Sí es cierto. Motivos como de diferencias con el partido no ha habido. Simplemente hemos considerado que nuestro ciclo en el Partido Restauración Nacional se agotó. Conversamos con las autoridades del partido y llegamos y les comunicamos que no queríamos continuar siendo militantes y, entonces, que íbamos a proceder a presentar la renuncia ante el Tribunal y así lo hicimos”, aseguró Cruickshank.

El exdiputado insistió en que ya no tienen “mayores cosas que seguir haciendo en esa agrupación”.

Eduardo Cruickshank llegó al Congreso con Restauración Nacional en las elecciones de 2018. Posteriormente, en 2020, alcanzó la Presidencia del directorio legislativo. Y, en 2021, fue designado candidato presidencial. Foto: (Cortesía Partido Restauración Nacional)

De momento, Eduardo Cruickshank aseguró que harán una pausa en la política, aunque no descartó posibles aspiraciones para las elecciones municipales de 2024. “Todavía eso esta un poquito lejos, yo no diría categóricamente no a las situaciones”, dijo al ser consultado.

No obstante, al ser consultado si a él le interesaría alcanzar la Alcaldía de la Municipalidad de Limón en los próximos comicios, Cruickshank afirmó que “no, no para nada”.

Recordó que él fue regidor municipal de Limón entre 1994 y 1998, periodo en el cual también fue presidente municipal. “Para mí esa es una etapa superada”, insistió.

Si existe algún interés en los comicios municipales, apuntó Cruickshank, sería de su pareja Jeannette Edwards, quien fue candidata a alcaldesa de Limón por Restauración Nacional en los comicios de 2020.

“Bueno, mi esposa sí, ella es municipalista, le gusta el régimen municipal. Ella podría eventualmente tener alguna participación con alguna agrupación que le hable, pero, por lo menos, una decisión en ese sentido al día de hoy no hay ninguna claridad en ese sentido”, declaró el exdiputado limonense.

Jeannette Edwards es esposa de Eduardo Cruickshank. Ella también renunció a la militancia en Restauración Nacional. Según dijo el diputado, ella no descarta participar en los comicios municipales de 2024, aunque dijo que todavía no tiene conversaciones con otras agrupaciones. Foto: (Mayela López)

Cruickshank fue enfático en que, en estos momentos, ni él ni su pareja tienen planeas para crear un nuevo partido provincial o nacional. Tampoco tienen planes de integrarse a otra agrupación en el corto plazo.

Eduardo Cruickshank llegó al Congreso de la mano de Restauración Nacional, en los comicios nacionales de 2018.

En 2020, el exdiputado restauracionista alcanzó la Presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa. Y, posteriormente, fue designado como candidato presidencial por ese partido para los comicios nacionales de 2022.