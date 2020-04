De ninguna manera porque yo tengo claramente los estadios. Yo no voy a ir a jugar fútbol en el agua porque sé que el agua no es para jugar fútbol. El agua es para jugar natación. Yo tengo claro cada uno de los estadios y sé cuando corresponde una acción en un estadio y cuando corresponde en otro estadio. De manera que no habrá ningún problema ene se sentido y creo que lo he demostrado hasta aquí. Hasta aquí lo he demostrado con esa claridad de cuál estadio estoy jugando.