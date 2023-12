Dueño de Pedregal exige pago de préstamo a partido de Fabricio Alvarado

El empresario y dueño de Pedregal, Rafael Ángel Zamora, exige al Partido Nueva República (PNR) el pago de un préstamo de ¢300 millones que hizo, en diciembre del 2021, para financiar la campaña presidencial de Fabricio Alvarado.

Dueño de Pedregal aclara origen de dinero prestado a partido de Fabricio Alvarado

Zamora indicó este lunes, durante una comparecencia en el Congreso, que fió al PNR porque Iván Barrantes, vocero y asesor político de la agrupación, se le acercó para decirle que no tenían recursos para pagarle al equipo y para solicitarle el préstamo.

Detalló que el dinero lo tomó prestado de una de sus empresas y que se firmó un pagaré donde figuran como fiadores Francisco Prendas, entonces presidente del Partido; Iván Barrantes; y Juan Manuel Tirado, coordinador del equipo económico de Alvarado.

Así lo manifestó en una audiencia ante la comisión legislativa que investiga el financiamiento de las pasadas elecciones. En la cita, el empresario descartó que el trato con el PRN incluyera la entrega de bonos de deuda política como forma de pago.

Zamora relató que el 21 de diciembre del 2021 acudió a una reunión con altos personeros de Nueva República, en el Hotel Intercontinental, para entregarles un cheque de gerencia del Banco Nacional.

Indicó que en el lugar estaban Barrantes, Tirado y Jonathan Prendas, entonces jefe de campaña. Señaló que el pagaré lo firmaron el jerarca de la agrupación, el tesorero César Zúñiga y que Mónica Catalán, secretaria general, fue quien recibió el cheque.

“Ahí quedó la fecha de vencimiento del pagaré para día el 21 de abril del 2022″, relató a los diputados.

Zamora agregó que, luego de ese momento, se realizaron varias sesiones de cobro. Estas, según aseveró, comenzaron alrededor de dos semanas posteriores a la primera ronda, en febrero del 2022.

En enero pasado, el empresario embargó las cuentas de la agrupación por ¢502,4 millones mediante una solicitud hecha al Juzgado de Cobro de Heredia.

De ese monto, ¢300 millones corresponden a los fondos prestados y los ¢202,4 millones restantes son un estimado por concepto de intereses y las costas del proceso.

Bonos sin valor

El empresario Rafael Ángel Zamora comentó, este lunes, que en enero de 2022 lo visitó un mensajero con un paquete de bonos del PNR, los cuales le entregó y a cambio le pidió que le diera el pagaré, a lo cual se negó porque este respalda el préstamo.

Durante su comparecencia, Zamora incluso ofreció a entregar los bonos a los diputados de la comisión para que estos los custodiaran, pues aseguró que él no tiene ninguna intención en cobrarlos.

“Yo le dije que eso no vale nada (los bonos), ni en aquel momento ni en este, son bonos B por ¢300 millones más un 15% de descuento. Yo les dije que claramente esto no vale nada, nunca han valido, pero que si lo quieren dejar ahí como una garantía colateral.

“Lo que responde es el pagaré. No tienen ningún valor y perdón por lo que voy a decir, pero vale más un rollo de papel higiénico de baja calidad que eso”, manifestó.

Sus declaraciones contradicen lo dicho en ese mismo foro por César Zúñiga, tesorero de PNR, quien el pasado 27 de noviembre aseguró que cuando el dueño de Pedregal entregó el cheque se acordó que la inyección de recursos se saldaría con bonos de deuda política.

El empresario Rafael Ángel Zamora sostuvo que los bonos de deuda política que le entregó el Partido Nueva República no tienen ningún valor. Incluso, ofreció dejarlos en custodia de los diptuados que investigan las finanzas de las pasadas elecciones. Foto: (Alonso_Tenorio)

Se endeudó para prestarle al PNR

El dueño de Pedregal aseguró que los fondos que le entregó a la agrupación política provenían de una deuda que adquirió con la empresa SolyMar, la cual también es de su propiedad, únicamente con el fin de prestar el dinero a Nueva República.

La aclaración sobre el destino de los fondos fue hecha ante los cuestionamientos del diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, quien preguntó al empresario de dónde obtuvo el dinero con el que financió al partido político.

“Los fondos son de una empresa, me los presta a mí, donde yo soy representante de esa empresa, me los presta por unos días, porque esa empresa estaba haciendo unas inversiones y tenían que esperar a que llegaran unos techos y unos pedidos y me dice ‘bueno yo lo puedo prestar por unos días’ y así está documentado ante el Tribunal Supremo de Elecciones.

“Esa empresa, para hablarlo con nombre y apellido, Hacienda SolyMar S.A., me presta los ¢300 millones, yo firmo una letra. En esos mismos días le habían hecho un préstamo a la Hacienda por $1 millón para financiar la compra de estos techos”, indicó Zamora.

“Yo tomo los fondos, me los presta Hacienda SolyMar y yo personalmente se lo presto a Nueva República “, agregó el empresario, quien estimó haber demorado aproximadamente una semana en esas gestiones.

Durante su comparecencia en el Congreso, Rafael Ángel Zamora negó haber acordado con el Partido Nueva República la entrega de bonos como forma de pago del préstamo por ¢300 millones que hizo a la campaña de Fabricio Alvarado. Foto: (Alonso_Tenorio)

LEA MÁS: TSE rechaza embargo de dueño de Pedregal sobre bonos de partido de Fabricio Alvarado