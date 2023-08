‘¿Dónde están mis manos izquierdas?’, preguntó Rodrigo Chaves

La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, relató que una vez escuchó al presidente de la República, Rodrigo Chaves, preguntar a su entonces jefe de despacho, Jorge Rodríguez Vives: “¿Dónde están mis manos izquierdas? ¿Qué están haciendo?”.

“Yo simplemente me hice un puño. En aquel momento, no tenía la malicia que tengo ahora de saber qué eran esas manos izquierdas”, recordó Navarro.

“Después, me di cuenta de que eran dos mujeres que hacían cosas en redes sociales”, continuó la ministra. “Estábamos nosotros tres, pero no recuerdo qué estábamos haciendo; fue una cosa de un segundo. Yo me quedé callada y ya”.

Relató que, cuando Chaves preguntó por las “manos izquierdas” a Rodríguez (actual ministro de Comunicación), el mandatario mencionó a Virginia Corrales Bolaños, conocida como Vichy.

Corrales es una dirigente “rodriguista” que estuvo vinculada al partido político Pueblo Soberano, el cual asegura representar el verdadero movimiento de Chaves.

En enero de este año, Alberto Jesús Vargas Zúñiga, la persona detrás del trol de redes sociales, Piero Calandrelli, declaró que Vicky Corrales le pagó para atacar en redes sociales a periodistas, diputados y al partido que llevó a Chaves al poder, Progreso Social Democrático (PPSD).

Agregó que Corrales celebró un video que atacaba a la diputada Luz Mary Alpízar, presidenta del PPSD, con quien el Gobierno tiene un distanciamiento.

LEA MÁS: Dirigente ‘rodriguista’ pagó a trol mediante excandidato de Gobierno para Aresep

‘Hasta ahora me doy cuenta’ Copiado!

Navarro agregó que, a la luz de de nuevos hechos, tiene mucha más claridad sobre las manos izquierdas.

La mano izquierda es un término usado en política para referirse a campaña subterránea, en la que se ataca a rivales o se defiende al movimiento propio sin usar la cara oficial.

“Yo hasta ahora me voy dando cuenta de qué son, ahora que sale todo eso, porque yo no tenía esa malicia de que esas cosas se estuvieron dando”, se justificó.

Un ucraniano de nombre Remi Osman Mucondo reportó haber vendido servicios de “mano izquierda” a la campaña electoral de Chaves.

Así consta en los informes de labores de Osman que el PPSD entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), para cobrar la deuda política.

Al respecto, Chaves negó el 9 de agosto conocer algo sobre los servicios “de manejo de mano izquierda”

LEA MÁS: Chaves niega conocer servicios ‘de mano izquierda’ de campaña electoral

Por su parte, el ministro de Comunicación declaró que no tiene ningún sentido referirse a lo dicho Patricia Navarro, “sin prueba alguna”.

“Como ministro de Comunicación estoy convencido de que no aporta nada a la sociedad generar un debate público sobre afirmaciones sin sustento. Lo que sí resulta interesante es que la exministra no hiciera públicas esas afirmaciones cuando era ella la responsable de la comunicación del Gobierno”, argumentó Rodríguez.

Este medio intentó localizar a Virginia Corrales para conocer su versión, pero no contestó.

Según había explicado el politólogo Gustavo Araya, la “mano izquierda” se refiere a tácticas ocultas o poco transparentes que se utilizan para atacar a adversarios con montajes o mentiras. “La mano izquierda miente, inventa, busca denigrar a quienes son los adversarios”, dijo.

“Son acciones de ataque personal ya sea a personas, como periodistas y analistas, o bien al partido político contrario. Se trata de ataque con datos falsos”, sostuvo Araya a inicios de agosto.

El administrador del trol Piero Calandrelli dijo que él conoció a Remi Osman Mucondo durante la campaña.

Vargas dijo también que había troles trabajando en la Presidencia y que había recibido pagos de la exministra de salud Joselyn Chacón, para atacar a periodistas, a través de perfiles de redes sociales.