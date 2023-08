Discusión con exdirigente estudiantil genera choque entre PLN y Liberal Progresista

Las fracciones de los partidos Liberal Progresista (PLP) y Liberación Nacional (PLN) chocaron a raíz de la discusión que la diputada liberacionista, Rosaura Méndez, sostuvo con la expresidenta de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec), Abigail Quesada.

El encontronazo verbal se produjo el jueves, en el plenario, cuando Johana Obando, del PLP, reclamó públicamente a Méndez por lo que había hecho un día antes, el miércoles.

La discusión entre la verdiblanca y la exvocera estudiantil la registró La Nación en el marco de un artículo sobre la conferencia dirigida por el PLP, en la que se propuso una redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), junto con representantes de la Universidad Técnica Nacional (UTN), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR).

PLN y PLP se pelean por la representación estudiantil

Ese día, Méndez habría acusado a Quesada de destruir la universidad pública y el movimiento estudiantil. Obando terció en el choque y Méndez se fue, pero la legisladora del PLP no dejó que ese episodio se olvidara.

Aunque ya Abigail Quesada no es representante de la Feitec, Obando acusó a la liberacionista de faltar el respeto a la “presidenta del Feitec” y asegura que ella se debió interponer entre la diputada y los estudiantes, porque Méndez estaba “agrediendo verbalmente a los muchachos”.

“Nosotros, como defensores de las manifestaciones estudiantiles, no podemos permitir esa falta de respeto que sucedió ayer, aunque no estemos con las posiciones, a favor o en contra de los muchachos, todos merecen respeto absoluto. Entonces, llamo a la calma”, dijo Obando.

Tanto Rosaura Méndez como Johana Obando son legisladoras por la provincia de Cartago.

Minutos después, la liberacionista tomó la palabra para decirle a la liberal progresista que seguramente no ha tenido la oportunidad de estar en la academia, conversar con estudiantes y tener diferentes criterios.

“Eso creo que no lo logra entender. También me molestó bastante, por eso me retiré, la forma en que usted llegó a dirigirse a mí, a gritarme que usted es diputada y que me retirara. Le dije que yo soy tan diputada como usted. Eso pasó ayer”, reclamó Méndez.

También, dijo que pocos han defendido el FEES y las becas universitarias. “Usted no votó a favor de eso, por cierto”, le mencionó Méndez a Obando y dijo que han sido pocos los que han estado “con los verdaderos estudiantes”.

Representante de la Federación de estudiantes del Tec tiene una fuerte discusión con diputada del PLN

“Voy a seguir defendiendo la educación superior costarricense, no voy a aprovecharme de los estudiante”, agregó la liberacionista.

En la conferencia de este miércoles, los integrantes del PLP, junto con Pilar Cisneros, jefa de fracción de Progreso Social Democrático (PPSD), y Fabricio Alvarado, de Nueva República, demandaron una redistribución del FEES, para beneficiar más a la UTN, la UNED y el TEC.

Frente a lo que le dijo Rosaura Méndez, Johana Obando le respondió que “probablemente yo no conozca la academia tan bien como usted supone que usted la conoce” y la acusó de usar una falacia de autoridad para deslegitimarla.

“Usted se dice profesora, pero no defiende a los estudiantes. ¿Sabe qué? Hay videos de su intervención con la muchacha Abigaíl. Yo no le fui a gritar, me llamó un muchacho y me dijo que fuera porque usted les estaba gritando.

“Lo primero que me dijo usted fue: ‘Y a usted quién la mete en esto’ y por eso le respondí que soy diputada. Quien me insultó y quiso deslegitimarme y hacerme sentir menos fue usted, cuando me dijo que quién me metía”, agregó.

Todavía una vez más tomó la palabra Rosaura Méndez para decirle a Obando que ella no interpreta bien, y que esos estudiantes, en particular Abigaíl Quesada, no son la verdadera representación de los estudiantes del ITCR.

Cuestionamientos a expresidenta de Feitec Copiado!

En la discusión entre las dos cartaginesas entraron también Geison Valverde y Óscar Izquierdo, por el PLN, así como Gilberto Campos y Eliécer Feinzaig, por el PLP.

Valverde remarcó que hay ciertos partidos que siempre han estado luchando por los “estudiantes reales en las calles” y por el FEES. También destacó que Abigaíl Quesada había sido separada de su cargo como presidenta, en octubre del 2022, por presuntos despilfarros en recursos públicos.

Entre otros gastos superfluos que se le achacan a la gestión de Quesada están una cena en Chichis Sport Bar & Grill por un monto de ¢102.000 y una comida de fin de año por ¢78.000, según consta en un oficio de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (VIESA-072-2022) de febrero del 2022.

Además, la Feitec gastó ¢519.000 en alimentación para sus miembros, durante tres semanas, en zonas fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM). También se criticó la realización de un festival navideño y la compra de cajas navideñas para los miembros de la Federación, con el gasto de ¢750.000 en obsequios.

Por todo ello, el Tribunal de Honor del Feitec congeló las cuentas de la Federación y suspendió a Quesada.

Eliécer Feinzaig, jefe del PLP, afirmó que él presenció la falta de respeto de la diputada Rosaura Méndez y criticó que haya quienes “se creen dueños de la verdad absoluta, del pensamiento único, los únicos que se pueden reclamar defensores de las universidades”.

“Hay estudiantes de federaciones que no están de acuerdo con esa línea de pensamiento único que se les quiere imponer y es una falta de respeto decir que no son verdaderos representantes de su universidad o sus estudiantes, cuando han recibido los votos de los estudiantes para que ocupen los puestos”, dijo.

A Feinzaig lo secundó Gilberto Campos, en la misma línea, y atacó directamente a Geison Valverde.

“Aquí hay un atentado al principio de representación democrática. Yo podría cuestionar que usted no es diputado de todo Limón, y no es así. Al igual que usted, también los estudiantes y líderes son representantes de todo el estudiantado y no porque ustedes coincidan o no con el criterio que tienen, los van a deslegitimar”, reclamó.

Finalmente, Óscar Izquierdo agregó que “nadie engaña a nadie” y que la conferencia del PLP fue básicamente para generar una “quinta columna” para debilitar al movimiento estudiantil.

Agregó que es claro que Abigaíl Quesada era antes representante de los estudiantes, pero reiteró que fue separada por malos manejos financieros, y que se puede debatir mucho sobre el movimiento estudiantil, pero no con “quintas columnas que pretenden dividir”.

Eliécer Feinzaig dijo que él también fue parte del movimiento estudiantil, de la “contraparte” que logró sacar “a Leonel Villalobos (también exdiputado del PLN en los 80, luego ligado al narcotráfico, por lo que descontó años de cárcel) de la Federación de Estudiantes.