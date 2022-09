Discurso de Pilar Cisneros sobre pobreza en Puntarenas indigna a diputados

Pilar Cisneros dice a puntarenenses que ellos pueden 'cambiar pobreza por riqueza' Vocera del partido de gobierno les dijo a los porteños que se dejen de quejar y propongan soluciones ellos, y no el Gobierno.

Un discurso pronunciado este jueves en Puntarenas por la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), indignó a varios diputados que le achacaron haberle echado la culpa a los puntarenenses de la pobreza existente en esta provincia.

Cisneros afirmó que le llegó la hora a Puntarenas de aceptar “el reto de cambiar la pobreza por la riqueza, la desesperanza por las oportunidades, la violencia por la paz y las quejas por propuestas”.

Añadió que lamentarse por el rezago de la provincia costera “no ha cambiado nada y no va a cambiar nada”, por lo que aseguró que los puntarenenses no deben esperar “que el Gobierno lo haga todo”.

“No lo va a hacer, no es posible”, afirmó la oficialista, quien dijo que el destino de la provincia solo está en manos de sus habitantes y de nadie más, porque “el poder, la fuerza y la determinación de construir una Puntarenas de oportunidades está en ustedes, no en el Gobierno ni en los otros agentes”.

De inmediato, reaccionaron molestos, en el uso de la palabra, los diputados Daniela Rojas, jefa de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Ariel Robles, del Frente Amplio, y Kattia Cambronero, subjefa del Partido Liberal Progresista (PLP).

La socialcristiana Rojas dijo: “Las soluciones no caen del cielo, pero tienen que venir de quien decidió gobernar este país y quien dijo que podía gobernarlo, no viene de parte de ustedes, puntarenenses, no es responsabilidad de ustedes los índices de pobreza ni el subdesarrollo en el que están, no es que ustedes no han aceptado riqueza en lugar de pobreza. ¡No acepten eso, no está bien, es responsabilidad de quienes dijeron que iban a gobernar y que lo podían hacer, no lo permitan puntarenenses!”.

La sesión tuvo lugar en el cantón central de Puntarenas, por acuerdo del plenario, en conmemoración del fusilamiento del libertado y héroe nacional, el expresidente Juan Rafael Mora Porras, y su general, José María Cañas Escamilla, el 30 de setiembre de 1860.

Pilar Cisneros, jefa del PPSD, en Puntarenas.

Noticia en desarrollo