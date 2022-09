Diputada Vanessa Castro exige transparencia en proceso de venta del BCR

La diputada Vanessa Castro, subjefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), exige transparencia y una debida fundamentación en el proceso de venta del Banco de Costa Rica (BCR), anunciado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

Por ahora, los diputados reaccionan con cautela ante el proyecto de ley enviado por Chaves a la Asamblea Legislativa, el cual encomienda la ejecución de la subasta del BCR al presidente y a los ministros. La iniciativa, además, eximiría a un comité de venta, formado por ministros ,de efectuar un concurso público para contratar a una asesoría especializada para la venta; bastaría con un proceso de entrevistas para seleccionar a la persona o empresa.

La legisladora Castro precisó que el plan debe sustentarse en criterios técnicos, desde el punto de vista financiero y hasta social, para determinar el beneficio de la subasta. Según señaló, la jefa de fracción del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, le adelantó que el Poder Ejecutivo espera un rendimiento de $1.700 millones (¢1,1 billones) con la venta de este activo, para atenuar la deuda pública.

“Nos preocupan varios aspectos; por supuesto que tiene que ser un tema transparente y los elementos para esa transparencia hay que tomarlos muy en consideración. La conveniencia de la venta o no, no la hemos madurado todavía (como fracción)”, dijo Castro.

El miércoles, el presidente Chaves argumentó que la subasta del BCR, junto con la del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa), generaría alrededor de un 3% del producto interno bruto (PIB), equivalentes a casi ¢1,3 billones, y que la deuda pública está en ¢28 billones, un 68,3% de la producción.

Presidente Chaves sobre venta de BCR: Es la mejor política para manejar estos activos

La diputada del PUSC insistió en la necesidad de terminar la relación entre costo y beneficio de la operación, al considerar el porcentaje de deuda pública que ayudaría a pagar.

Por su parte, el jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, indicó que no es posible aún apoyar o descartar el proyecto hasta conocer “la letra menuda”.

Alvarado mencionó como una de sus preocupaciones el futuro de los fideicomisos que administra esta entidad para obras del Estado, como el de la ruta 1.

“Queremos verificar si la venta podría aumentar la incertidumbre de los mercados y la gente que trabaja ahí, así como la administración de fideicomisos. Nosotros preferimos ser cautelosos”, indicó el diputado de Nueva República.

Eliécer Feinzaig, jefe de la bancada del Partido Liberal Progresista (PLP) confirmó que en principio apoya la propuesta, pero esperará revisar el texto para formar un mejor criterio.

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, firmó junto al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el proyecto de ley, este miércoles, tras el Consejo de Gobierno. El documento fue público horas después.

Presidente y ministros se encargarían de la subasta del BCR

No fue posible conocer de los jefes de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Frente Amplio (FA), Kattia Rivera y Jonathan Acuña.

La subjefa de fracción del FA, Sofía Guillén, adelantó en redes sociales que no avalan la propuesta porque en su criterio no resuelve la deuda. Pidió a los clientes del BCR no entrar en “pánico” ante el anuncio, pues todavía resta todo el trámite legislativo.